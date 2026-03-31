Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

Президентът на Барселона Жоан Лапорта защити решението на клуба да се раздели с Лионел Меси през 2021 година. През август същата година Меси се сбогува със сълзи на очи с Барселона на специална пресконференция, след като му беше съобщено, че няма да е възможно да подпише нов договор. Тогава ръководството на Барселона прецени, че финансовите затруднения на клуба правят невъзможно задържането на най-великия играч в историята му. В резултат на това Меси напусна като свободен агент и се присъедини към френския гранд Пари Сен Жермен с двугодишен договор.

Оттогава Лапорта е обект на критики както за решението да се раздели с Меси, така и за начина, по който беше организирано напускането му на „Камп Ноу“. В интервю за "El Pais" президентът на каталунците защити действията си, настоявайки, че това е било правилното решение, за да се защити финансовото бъдеще на клуба.

„Трябваше да взема решение и мисля, че бях прав, резултатите говорят сами за себе си“, заяви Лапорта.

„Успяхме да възстановим икономиката на клуба, направихме конкурентоспособен отбор и беше време за смяна на поколенията. Лео беше в края на кариерата си и трябваше да изградим нов тим.“

„Дали бих искал да направя нов отбор с помощта на Лео? Да. Опитахме, но не се получи“, добави той.

Раздялата през 2021 г. навреди на отношенията между Лапорта и Меси, но все още има планове звездата на Интер Маями да получи изпращането, което заслужаваше преди пет години.

„Той е ключов играч за своето поколение, редом до [Ласло] Кубала и [Йохан] Кройф. Заслужава статуя и прощален мач. Барса е неговият дом. Отношенията в бъдеще и в непосредствено бъдеще ще бъдат такива, каквито Лео иска и каквито Барса иска. В един момент интересите ни отново ще съвпаднат“, допълни босът.

Меси привлече вниманието през ноември, когато публикува в социалните мрежи снимки от необявено посещение на „Камп Ноу“.

Въпреки че отношенията между Лапорта и Меси може и да са непоправимо увредени, изглежда само въпрос на време кога аржентинецът ще се завърне официално на „Камп Ноу“, дори и само за прощален мач в чест на неговото наследство.