  3. Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

  • 27 март 2026 | 15:26
Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони все още не е сигурен дали Лионел Меси ще играе на Световното първенство в Северна Америка през лятото. На Мондиала в САЩ, Канада и Мексико „албиселесте“ ще защитава титлата си от преди четири години в Катар, а осемкратният носител на „Златната топка“, който е и водещ реализатор в историята на тима със 115 гола, продължава да бъде големият лидер на Аржентина.

„Това е въпрос към него (Меси). Вие знаете какво е моето мнение. Ще направя всичко възможно, за да бъде там. Вярвам, че за доброто на футбола, той трябва да играе. Не решавам аз. Зависи от него, неговата нагласа и физическо състояние“, заяви наставникът на Аржентина, цитиран от ESPN. „Трудно е, защото не само аржентинците искат да го видят, всички искат да го видят. Аз искам да бъде там, но той ще реши. Той е заслужил правото си да вземе това решение на спокойствие. Ние не бързаме. Знаем, че каквото и да избере, ще бъде най-добро за отбора и за самия него. Надяваме се да бъде там“, добави Скалони.

Аржентинският специалист потвърди, че Лионел Меси ще играе в приятелските двубои срещу Мавритания (27 март) и Замбия (31 март), които ще се проведат на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

„Меси ще играе и в двата мача, но ще видим дали ще е от първата минута. Имаме още две срещи на собствена земя, а за всеки аржентинец това е прекрасна възможност да го види на терена и да се наслади на него“, завърши Скалони.

Аржентина започва защитата си на Световните финали на 16 юни срещу Алжир, а останалите два отбора в група J са Австрия и Йордания.

Снимки: Imago

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Погба с първи гол за Монако

Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

ЦСКА 3:0 Оборище, Кошмара с два гола за 120 секунди

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Гледайте на живо: Ботев (Пловдив) 0:0 Локо (София)

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

