Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига

Монтана вече мисли за следващия сезон. Шансовете на тима за спасение са минимални и ръководството на клуба има едно наум за завръщането си във Втора лига. В тази насока са били и част от преговорите с новия старши треньор Атанас Атанасов-Орела, който кацна на "Огоста" за пореден път. Опитният наставник се е разбрал с клуба, че ще остане дори и при изпадане във втория ешелон, което е все по-вероятно, пише "Тема Спорт". Орела има сериозен опит начело на монтанчани във Втора лига. Той е амбициран при негативен развой сега бързо да върне отбора в efbet Лига.

Подобно условие е имало и при друг завърнал се начело на елитен отбор - Христо Арангелов, който пак пое Септември (София) в тандем с Мариян Христов. Двамата познават отлично условията в Драгалевци. Ръководството на клуба и най-вече благодетелят Румен Чандъров са доволни от работата на Арангелов през годините и почти сигурно той ще остане начело и при евентуално изпадане.

Все пак шансовете на Септември да оцелее са много по-сериозни от тези на Монтана. Столичани са само на две точки от баражното място, на което в момента е Спартак (Варна). Чандъров на няколко пъти заяви, че няма да прави драми, ако се стигне до завръщане във втория ешелон.