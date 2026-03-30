Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига

  • 30 март 2026 | 10:29
Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига

Монтана вече мисли за следващия сезон. Шансовете на тима за спасение са минимални и ръководството на клуба има едно наум за завръщането си във Втора лига. В тази насока са били и част от преговорите с новия старши треньор Атанас  Атанасов-Орела, който кацна на "Огоста" за пореден път. Опитният наставник се е разбрал с клуба, че ще остане дори и при изпадане във втория ешелон, което е все по-вероятно, пише "Тема Спорт". Орела има сериозен опит начело на монтанчани във Втора лига. Той е амбициран при негативен развой сега бързо да върне отбора в efbet Лига.

Подобно условие е имало и при друг завърнал се начело на елитен отбор - Христо Арангелов, който пак пое Септември (София) в тандем с Мариян Христов. Двамата познават отлично условията в Драгалевци. Ръководството на клуба и най-вече благодетелят Румен Чандъров са доволни от работата на Арангелов през годините и почти сигурно той ще остане начело и при евентуално изпадане.

Все пак шансовете на Септември да оцелее са много по-сериозни от тези на Монтана. Столичани са само на две точки от баражното място, на което в момента е Спартак (Варна). Чандъров на няколко пъти заяви, че няма да прави драми, ако се стигне до завръщане във втория ешелон.

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

Беларус с Ебонг победи Армения в контрола, Лапоухов остана на пейката

Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

Миньор остана без треньор

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

