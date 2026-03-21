Христо Арангелов: Допускаме много наивни голове

Треньорът на Септември (София) Христо Арангелов заяви, че загубата с 1:4 от Арда е логична, тъй като тимът му допуска наивни голове във вратата си. "Виненочервените" записаха пето поредно поражение при завръщането си на стадиона в столичния квартал "Драгалевци".

"Това да играем в Драгалевци, е идентичността на клуба. Трябва да бъдем благодарни на собственика и неговите усилия. Мисля, че това е добро нещо за българския футбол.

Допускаме много наивни голове и нещата се обръщат в полза на противника. Има много дълъг път за нас. Опитваме във всеки един мач. В този мач променихме начина на игра. Идеята беше да стоим по-дълбоко и да пресираме. Имахме ситуации да обърнем мача и да тръгне в наша полза. Лесните голове, които допускаме, демотивират. Има доста неща, които трябва да коригираме в тренировъчния процес", каза Арангелов.

Снимки: Startphoto