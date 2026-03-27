Лоши новини за Аржентина: голмайсторът на Лига 1 пропуска Световното първенство

Хоакин Паникели, който има 16 гола за Страсбург във френското първенство, е получил скъсване на кръстни връзки на дясното коляно по време на тренировка на националния отбор на Аржентина този четвъртък - контузия, която окончателно го изважда от Световното първенство през 2026 г.

Нещастието се случи по време на последната тренировка преди приятелския мач срещу Мавритания. Играчът на Страсбург напусна терена със сълзи на очи, очаквайки медицинските прегледи, които по-късно щяха да потвърдят най-лошия сценарий.

Резултатите от прегледите, станали известни след полунощ, разкриха, че става въпрос за рецидив на същата контузия, която нападателят е получил преди две години. Тази тежка травма слага край на мечтата на Паникели да представлява световните шампиони на турнира, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада през лятото.

Повикването на нападателя генерираше големи очаквания, особено заради отличната му форма в Лига 1 – в момента той е голмайстор на френското първенство с 16 гола. Страхотното представяне във Франция му донесе повиквателна от Лионел Скалони и дебют за аржентинския национален отбор в приятелски мач срещу Ангола през ноември миналата година.

С наближаващото Световно първенство, селекционерът отново повика Паничели, за да го наблюдава отблизо. Въпреки това, тежката контузия пречи на нападателя да се бори за място във финалния списък с повикани за състезанието.

🚨 CONFIRMADA LA MALA NOTICIA: PANICHELLI SE ROMPIÓ LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 😞



El delantero del Racing de Estrasburgo volvió a sufrir la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Por los tiempos de recuperación, queda descartado para ser convocado al Mundial.… pic.twitter.com/ENJNG61L5w — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026

Снимки: Imago