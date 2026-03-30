Марко Бедзеки направи на пух и прах рекорд на Хорхе Лоренцо

  • 30 март 2026 | 13:22
Снощи Марко Бедзеки спечели своята пета поредна победа в MotoGP, след като триумфира в надпреварата за Гран При на САЩ, водейки във всяка една от 20-те състезателни обиколки на „Пистата на Америките“ край Остин.

Така пилотът на Априлия направи на пух и прах рекорда на Хорхе Лоренцо за най-много последователни обиколки начело на колоната в състезания от кралския клас. През 2015 година трикратният световен първенец регистрира общо 103 поредни тура като лидер по време на състезанията в Испания, Италия, Франция и Каталуния, които той води от старта до финала.

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

А с вчерашната си домината Бедзеки достигна до общо 121 последователни обиколки като лидер на колоната в MotoGP. Неговата серия стартира още в края на сезон 2025, когато той води във всеки един тур в последните две състезания за годината в Португалия и Валенсия.

В началото на настоящата кампания серията на Бедзеки продължи, като той беше лидер във всяка една обиколка в Тайланд, Бразилия и Съединените щати. Така пилотът на Априлия вече има 121 поредни тура начело, а неговата серия можеше да е още по-внушителна, ако състезанието в Бразилия не беше съкратено с осем тура заради състоянието на пистата в Гояния.

Снимки: Gettyimages

