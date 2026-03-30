Диан Генчев: Момчетата от двата отбора имат потенциал да играят на по-високо ниво

3:3 приключиха Черно море II и Олимпик в поредното варненско дерби. Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Диан Генчев, един от треньорите и член на УС на Олимпик коментира пред клубния сайт.

„Стана много хубав, динамичен и отворен мач между два млади и добри отбора. Според мен заслужено завърши наравно с оглед показаното от двата отбора и от ситуациите. Доволни сме от характера на отбора, който успя да се върне от 1:3 до 3:3. Дори като изоставахме с 2:3 бяхме с 10 души на терена. Въпреки това не спряхме да търсим гола, даже и след 3:3. Благодарим на момчетата за характера, за смелата игра с топка и за реакцията при играта без топка. Този път ни се получи по-добре. Това липсваше в предните мачове. Доволни сме. Мисля, че момчетата, които взеха участие в мача, и от двата отбора, имат голям потенциал да играят на по-високо ниво. Просто трябва да бъдат забелязани и да им се дава път нагоре. Това е пътят. Трябва такива играчи да получават шанс за развитие“.