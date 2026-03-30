Атанас Петров: Момичетата показаха характер и качествен волейбол

Публиката ни помогна много, а Дарина Нанева като диагонал е печеливш ход, коментира селекционерът на националките под 18 години

Националният отбор по волейбол на България за девойки до 18 години се класира за Европейското първенство 2026, което ще се проведе в Латвия и Литва от 1 до 12 юли. Нашите момичета спечелиха като домакини европейската квалификация, проведена в столичната зала „Христо Ботев“, с три победи. В последния мач, който бе своеобразен финал, българските националки надиграха връстничките си от Гърция с 3:0 гейма и триумфираха на първото място, което им донесе квота за Евроволей 2026.

Старши треньорът Атанас Петров заяви след успеха в интервю за BGvolleyball.com, че отборът се е преборил психически и момичетата са показали добра игра.

Честито класиране за европейското първенство. Постигнахте 3 победи и това, което всички очакваха.

Да, класирането беше очаквано, но не беше никак лесно. Момичетата играха добре, особено в последния мач – показаха много качествен волейбол.

Въпреки тригеймовия резултат, победата над Гърция не дойде лесно.

Да, Гърция разполага с обигран отбор. Съперникът ни затрудни максимално. Първият гейм беше много важен и ключов за успеха. Те поведоха с разлика, но ние се преборихме психически. Именно в тези моменти се реши мачът.

Успехът в първия гейм доведе и до възходяща градация в играта ви...

Така е. Момичетата показаха, че заслужават да са в националния отбор. Особено се радвам за тези, които досега не са обличали националната фланелка. Те играха добре, особено в този финален мач с Гърция. Много е по-трудно, когато нямаш опит от други състезания – трябва да покажеш най-доброто от себе си. Но като цяло целият отбор показа много хубави неща.

Колко помогна публиката?

Много! Това, че бяхме домакини, повлия положително – даде увереност и подкрепа на момичетата.

Какво предстои оттук нататък преди европейското?



Предстои подготовка през месец юни, около месец. Има много неща, върху които трябва да работим и които трябва да се изгладят. Надявам се да намерим силни противници за контролни срещи. Имаме и Балканиада, която също ще използваме за подготовка. Отиваме на европейското с амбиции да играем добре и да побеждаваме. Надявам се да покажем максимума си.

Дарина Нанева бе преквалифицирана от център в диагонал. Как виждаш нейното развитие?

Мисля, че тя е много качествена състезателка и може да играе и на двата поста без проблем. Няма още достатъчно тренировки като диагонал, но физическите качества ги има, а останалото идва неусетно. За малкото време, с което разполагахме, някои неща се получиха отлично, а други имат нужда от доизглаждане. Но този ход се оказа доста печеливш, защото не говорим само за атака, а и за блокада, присъствие и общо качество в играта. Този отбор има нужда от силен диагонал, затова възлагам на нея този пост и за в бъдеще.