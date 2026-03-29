  Bulgaria U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

  • 29 март 2026 | 19:01
България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години се класира за ЕвроВолей 2026 в Латвия и Литва през юли, след като спечели първото място на квалификацията, на която страната ни беше домакин. Момичетата на селекционера Атанас Петров биха категорично връстничките си от Гърция с 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) в последния си мач от турнира в Група А от втория кръг на квалификациите, игран тази вечер пред около 500 зрители в зала "Христо Ботев" в София.

Така България стана победител в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с което спечели директна квота за шампионата на Стария континент през лятото.

Най-полезна за България стана Дарина Нанева със страхотните 18 точки (2 блока, 3 аса и 46% ефективност в атака - +15) за победата. Една Тодорова и капитанката Калина Венева добавиха още 15 и 13 точки за успеха.

За тима на Гърция единствената, която се представи на ниво, беше Елени Алексоолу, която завърши със 17 точки (45% ефективност в атака и 83% позитивно посрещане - +13).

Снимки: CEV.EU

Още от Волейбол

България U18 с втора поредна победа на европейската квалификация в София

България U18 с втора поредна победа на европейската квалификация в София

  • 28 март 2026 | 19:16
  • 8376
  • 3
Дунав се поизпоти, но се спаси от изпадане от efbet Супер волей

Дунав се поизпоти, но се спаси от изпадане от efbet Супер волей

  • 28 март 2026 | 18:59
  • 2056
  • 6
Родопа запази мястото си във Висшата лига след обрат срещу Айтос

Родопа запази мястото си във Висшата лига след обрат срещу Айтос

  • 28 март 2026 | 18:43
  • 1006
  • 3
ЦСКА удари Берое в 1/4-финал №3 и си уреди полуфинал с Левски

ЦСКА удари Берое в 1/4-финал №3 и си уреди полуфинал с Левски

  • 27 март 2026 | 21:05
  • 5289
  • 6
България U18 тръгна с разгром на евроквалификацията в София

България U18 тръгна с разгром на евроквалификацията в София

  • 27 март 2026 | 19:11
  • 7846
  • 0
Ето как ще процедира НВЛ след отказа на Добруджа 07 да участва в efbet Супер волей

Ето как ще процедира НВЛ след отказа на Добруджа 07 да участва в efbet Супер волей

  • 27 март 2026 | 17:04
  • 8544
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 19217
  • 25
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 27184
  • 228
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 7767
  • 19
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 220
  • 0
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 28127
  • 56
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 5614
  • 10