България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години се класира за ЕвроВолей 2026 в Латвия и Литва през юли, след като спечели първото място на квалификацията, на която страната ни беше домакин. Момичетата на селекционера Атанас Петров биха категорично връстничките си от Гърция с 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) в последния си мач от турнира в Група А от втория кръг на квалификациите, игран тази вечер пред около 500 зрители в зала "Христо Ботев" в София.

Така България стана победител в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с което спечели директна квота за шампионата на Стария континент през лятото.

Най-полезна за България стана Дарина Нанева със страхотните 18 точки (2 блока, 3 аса и 46% ефективност в атака - +15) за победата. Една Тодорова и капитанката Калина Венева добавиха още 15 и 13 точки за успеха.

За тима на Гърция единствената, която се представи на ниво, беше Елени Алексоолу, която завърши със 17 точки (45% ефективност в атака и 83% позитивно посрещане - +13).

