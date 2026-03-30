България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България излиза срещу Индонезия във финала на турнира FIFA Series 2026, който се провежда в Джакарта. Срещата на стадион "Гелора Бунг Карно" ще започне в 16:00 часа българско време с първия съдийски сигнал Мухамад Назми бин Насарудин от Малайзия.

Регламентът на състезанието предвижда изпълнения на дузпи, ако двата отбора не излъчат победител до приключване на редовното време. Очаква се на съоръжението в Джакарта да присъстват поне 50 000 зрители, които да подкрепят домакините.

България отнесе с 10:2 тима на Соломоновите острови на полуфиналите, докато Индонезия срази с 4:0 Сейнт Китс и Невис. По-рано през деня "бонитос" и "захарните момчета" от Карибския басейн ще премерят сили в двубоя за трето и четвърто място.

Единственият проблем пред българския наставник Александър Димитров е контузията на Доминик Янков, която халфът на Локомотив (София) получи в предишния мач. За сметка на това Мартин Минчев се завърна в сметките на селекционера, след като нападателят имаше травма в аддукторите в началото на пребиваването на нашите в островната държава.

Българският треньор ще даде минути на всички, които досега не са го направили в турнира, като се очаква в титулярния състав да започнат Димитър Митов, Мартин Георгиев, Петко Христов, Росен Божинов, Кристиян Стоянов, Георги Русев. Следващите мачове на националния тим са чак през юни, когато ще бъде генералната репетиция за Лига на нациите през есента.

България - Индонезия

Вероятен състав:

Димитър Митов, Мартин Георгиев, Росен Божинов, Петко Христов, Димитър Велковски, Андриан Краев, Кристиян Стоянов, Марин Петков, Филип Кръстев, Георги Русев, Мартин Минчев.

Съдия: Мухамад Назми бин Насарудин (Малайзия)

Начало: 16:00 часа (българско време)

Стадион: "Гелора Бунг Карно", Джакарта



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия