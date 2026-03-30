Българските плувци спечелиха нови 4 медала от турнирите "Мултинейшън"

Нови четири медала спечелиха българските плувци от двата международни турнира за юноши и девойки “Мултинейшън”, които се провеждат в Прага и Грац.

В надпреварата за младша възраст в Грац Христо Петков беше сред най-добрите в две от дисциплините. Той взе сребърно отличие на 100 метра бътерфлай с време 56.78 сек. Петков беше изпреварен с 12 стотни от победителя Умут Йозкан (Турция). Трети се нареди Блазей Антосик (Полша).

Минути по-късно българският състезател се нареди трети в старта на 200 метра съчетано плуване. Той завърши за 2:11.01 мин. Първите две места на почетната стълбичка бяха за поляка Гжегож Папуга и украинеца Кирило Малесик.

Също в Грац Карина Митрова спечели сребърен медал в надпреварата на 100 метра бътерфлай за девойки. Митрова взе дистанцията за 1:03.14 мин. Пред българката финишира единствено Ребека Ержебет Меткалф (Унгария). Трета се нареди Марта Цървелин (Хърватия).

Мирослав Терзиев спечели бронзов медал на 200 метра свободен стил от турнира “Мултинейшън” за юноши и девойки старша възраст в Прага. Терзиев финишира за 1:50.00 мин. Ахмет Мете Бойлу (Турция) и Кристиан Гиефинг (Австрия) завършиха на първите две места в дисциплината.

Така страната ни спечели общо 10 медала от двата престижни турнира за юноши и девойки - един златен, пет сребърни и четири бронзови отличия.