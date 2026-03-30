Българските плувци спечелиха нови 4 медала от турнирите "Мултинейшън"

  • 30 март 2026 | 01:59
Нови четири медала спечелиха българските плувци от двата международни турнира за юноши и девойки “Мултинейшън”, които се провеждат в Прага и Грац.

В надпреварата за младша възраст в Грац Христо Петков беше сред най-добрите в две от дисциплините. Той взе сребърно отличие на 100 метра бътерфлай с време 56.78 сек. Петков беше изпреварен с 12 стотни от победителя Умут Йозкан (Турция). Трети се нареди Блазей Антосик (Полша).

Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага
Минути по-късно българският състезател се нареди трети в старта на 200 метра съчетано плуване. Той завърши за 2:11.01 мин. Първите две места на почетната стълбичка бяха за поляка Гжегож Папуга и украинеца Кирило Малесик.

Също в Грац Карина Митрова спечели сребърен медал в надпреварата на 100 метра бътерфлай за девойки. Митрова взе дистанцията за 1:03.14 мин. Пред българката финишира единствено Ребека Ержебет Меткалф (Унгария). Трета се нареди Марта Цървелин (Хърватия).

България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац
Мирослав Терзиев спечели бронзов медал на 200 метра свободен стил от турнира “Мултинейшън” за юноши и девойки старша възраст в Прага. Терзиев финишира за 1:50.00 мин. Ахмет Мете Бойлу (Турция) и Кристиан Гиефинг (Австрия) завършиха на първите две места в дисциплината.

Така страната ни спечели общо 10 медала от двата престижни турнира за юноши и девойки - един златен, пет сребърни и четири бронзови отличия.

Комодор Варна спечели за пръв път Купата на България по водна топка при мъжете, Локомотив "Никола Нанов" триумфира при жените

Комодор Варна спечели за пръв път Купата на България по водна топка при мъжете, Локомотив "Никола Нанов" триумфира при жените

  • 29 март 2026 | 18:21
  • 951
  • 0
Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага

Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага

  • 29 март 2026 | 00:31
  • 1022
  • 3
Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване и демонстрационни спускания по река Струма

Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване и демонстрационни спускания по река Струма

  • 27 март 2026 | 13:24
  • 627
  • 0
България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

  • 27 март 2026 | 11:41
  • 1028
  • 4
За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на година

За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на година

  • 26 март 2026 | 14:45
  • 2196
  • 1
Готвят мирен протест под надслов "Искаме истината" в кану-каяка

Готвят мирен протест под надслов "Искаме истината" в кану-каяка

  • 25 март 2026 | 16:57
  • 3214
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 27617
  • 47
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 14983
  • 39
БФС прибира закъсали българи от Джакарта

БФС прибира закъсали българи от Джакарта

  • 29 март 2026 | 17:18
  • 15282
  • 22
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 2625
  • 0
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 7566
  • 13
Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

  • 29 март 2026 | 13:58
  • 37596
  • 26