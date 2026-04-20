Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

  • 20 апр 2026 | 10:07
Инцидент с непълнолетен състезател от националния отбор по кану-каяк предизвика напрежение между клуб, родители и федерацията. bTV научи, че юношата Пресиян Панайотов е получил тежка алергична реакция по време на тренировъчен лагер в Пловдив и е бил транспортиран до болница през нощта без придружител от треньорски или медицински екип.

Случаят се разиграва в нощта срещу 15 април.

По информация на спортен клуб Черно море – Бриз, състезателят е бил ухапан от насекоми през деня, а по-късно вечерта състоянието му се е влошило. След полунощ се е наложило повикване на спешна помощ около 2:30 часа. Линейката го транспортира до лечебно заведение, където му е назначено противоалергично лечение.

Според сигнала, изпратен от председателя на клуба Свилен Йорданов, състезателят е останал сам по време на престоя си в болницата и впоследствие се е върнал сам пеша до пансиона, където са били настанени останалите национали.

От клуба поставят въпроса защо непълнолетни национални състезатели са били без пряк надзор през нощта и кой носи отговорност за тях по време на подготовка с държавния отбор.

„Това е недопустимо. В програмата за кадрово осигуряване фигурират медицински лица, но никой не е придружил детето“, заявяват от клуба в позицията си.

Отговорът на федерацията

От Българската федерация по кану-каяк реагираха с официална позиция, в която оспорват част от твърденията.

Изпълнителният директор Евелина Петрова информира, че е проведена среща с отговорните лица на лагера в Пловдив, както и с лекаря на националния отбор. По думите ѝ състоянието на състезателя не е било алергичен шок.

Според информацията на федерацията: Пресиян се е чувствал добре след прегледа, разговарял е нормално с екипа, на следващата сутрин е бил прегледан от лекар, участвал е и в следобедната тренировка.

От федерацията определят разпространената информация като „некоректно представена“.

Родителите

Различна е версията на майката на атлета Христина Василева.

По думите ѝ, пред bTV, сигналът към телефон 112 е подаден от родител на друго дете от лагера. След това момчето е било прието в детско спешно отделение заради затруднено дишане.

„В 4 часа си е тръгнал сам. На сутринта треньорката се е запознала със случая“, разказа тя.

Родителите са пътували от Варна до Пловдив след повторно влошаване на състоянието на Пресиян.

Майката твърди още, че по тялото на детето е имало множество ухапвания от дървеници, а част от състезателите са имали и стомашни оплаквания по време на лагера.

„Никой не знаеше кой отговаря за децата“, заяви тя.

Семейството и клубът настояват за конкретни отговори - кой упражнява нощен надзор над децата; защо няма придружител при транспортиране до болница; къде са медицинските лица, включени в програмата кой носи отговорност при по-сериозни инциденти...

Родителите на състезателя заявиха, че ще сезират компетентните институции, включително Министерството на младежта и спорта и отдел „Закрила на детето“.

Въпреки случилото се, Христина Василева подчертава, че момчето няма намерение да прекратява спортната си кариера.

btvsport.bg

Още от Водни спортове

Бургас дава старт на ветроходната верига South Eastern European Sailing Grand Prix

Бургас дава старт на ветроходната верига South Eastern European Sailing Grand Prix

  • 16 апр 2026 | 16:30
  • 688
  • 0
С поглед към Лос Анджелис 2028: Адам Пийти с втора титла в първенството на Великобритания

С поглед към Лос Анджелис 2028: Адам Пийти с втора титла в първенството на Великобритания

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 538
  • 0
Адам Пийти потвърди желанието си да участва на Игрите в Лос Анджелис 2028

Адам Пийти потвърди желанието си да участва на Игрите в Лос Анджелис 2028

  • 15 апр 2026 | 15:45
  • 909
  • 3
Olympic Talent Team приключи успешно участието си на престижен турнир в Дубровник

Olympic Talent Team приключи успешно участието си на престижен турнир в Дубровник

  • 14 апр 2026 | 13:38
  • 560
  • 0
Световната федерация по водни спортове отмени санкциите срещу руски и беларуски спортисти

Световната федерация по водни спортове отмени санкциите срещу руски и беларуски спортисти

  • 13 апр 2026 | 16:50
  • 1397
  • 5
Дънкан Скот: По-малко нерви от обикновено преди британския шампионат

Дънкан Скот: По-малко нерви от обикновено преди британския шампионат

  • 13 апр 2026 | 14:59
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 7054
  • 12
Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

  • 20 апр 2026 | 08:08
  • 9900
  • 27
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 7660
  • 6
Паника по улиците на Лондон? Все още не...

Паника по улиците на Лондон? Все още не...

  • 20 апр 2026 | 08:52
  • 6904
  • 6
С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

  • 20 апр 2026 | 07:00
  • 3113
  • 0
Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

  • 20 апр 2026 | 09:22
  • 1631
  • 1