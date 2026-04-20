Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

Инцидент с непълнолетен състезател от националния отбор по кану-каяк предизвика напрежение между клуб, родители и федерацията. bTV научи, че юношата Пресиян Панайотов е получил тежка алергична реакция по време на тренировъчен лагер в Пловдив и е бил транспортиран до болница през нощта без придружител от треньорски или медицински екип.

Случаят се разиграва в нощта срещу 15 април.

По информация на спортен клуб Черно море – Бриз, състезателят е бил ухапан от насекоми през деня, а по-късно вечерта състоянието му се е влошило. След полунощ се е наложило повикване на спешна помощ около 2:30 часа. Линейката го транспортира до лечебно заведение, където му е назначено противоалергично лечение.

Според сигнала, изпратен от председателя на клуба Свилен Йорданов, състезателят е останал сам по време на престоя си в болницата и впоследствие се е върнал сам пеша до пансиона, където са били настанени останалите национали.

От клуба поставят въпроса защо непълнолетни национални състезатели са били без пряк надзор през нощта и кой носи отговорност за тях по време на подготовка с държавния отбор.

„Това е недопустимо. В програмата за кадрово осигуряване фигурират медицински лица, но никой не е придружил детето“, заявяват от клуба в позицията си.

Отговорът на федерацията

От Българската федерация по кану-каяк реагираха с официална позиция, в която оспорват част от твърденията.

Изпълнителният директор Евелина Петрова информира, че е проведена среща с отговорните лица на лагера в Пловдив, както и с лекаря на националния отбор. По думите ѝ състоянието на състезателя не е било алергичен шок.

Според информацията на федерацията: Пресиян се е чувствал добре след прегледа, разговарял е нормално с екипа, на следващата сутрин е бил прегледан от лекар, участвал е и в следобедната тренировка.

От федерацията определят разпространената информация като „некоректно представена“.

Родителите

Различна е версията на майката на атлета Христина Василева.

По думите ѝ, пред bTV, сигналът към телефон 112 е подаден от родител на друго дете от лагера. След това момчето е било прието в детско спешно отделение заради затруднено дишане.

„В 4 часа си е тръгнал сам. На сутринта треньорката се е запознала със случая“, разказа тя.

Родителите са пътували от Варна до Пловдив след повторно влошаване на състоянието на Пресиян.

Майката твърди още, че по тялото на детето е имало множество ухапвания от дървеници, а част от състезателите са имали и стомашни оплаквания по време на лагера.

„Никой не знаеше кой отговаря за децата“, заяви тя.

Семейството и клубът настояват за конкретни отговори - кой упражнява нощен надзор над децата; защо няма придружител при транспортиране до болница; къде са медицинските лица, включени в програмата кой носи отговорност при по-сериозни инциденти...

Родителите на състезателя заявиха, че ще сезират компетентните институции, включително Министерството на младежта и спорта и отдел „Закрила на детето“.

Въпреки случилото се, Христина Василева подчертава, че момчето няма намерение да прекратява спортната си кариера.

