България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  3. България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

  • 27 март 2026 | 11:41
България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

20 състезатели от България ще участват на силните международни турнири по плуване за юноши и девойки "Мултинейшън", които ще се проведат в Прага (Чехия) и Грац (Австрия) на 28 и 29 март, съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

В чешката столица ще се състои надпреварата за старша възраст, като в нея ще участват общо 12 български състезатели.

При юношите на старт ще застанат Мирослав Терзиев (100, 200 и 400 метра свободен стил), Александър Николов (50, 100 и 200 метра бруст), Адриан Йонинов (50, 100 и 200 метра гръб), Калоян Драгнев (400 и 1500 метра свободен стил, 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай), Димитър Докузов (100, 200 и 400 метра свободен стил), Ивайло Пирински (100, 200 и 400 метра свободен стил), Димитър Дамянов (400 и 1500 метра свободен стил, 400 метра съчетано) и Борис Михайлов (50 и 100 метра бътерфлай, 50 и 100 метра свободен стил).

При девойките ще се включат Симона Иванова (100, 200 и 400 метра свободен стил), Калина Гамишева (50 и 100 метра бътерфлай, 50 метра свободен стил), Лора Шаранкова (200 и 400 метра съчетано и 800 метра свободен стил) и Маргарита Симеонова (50, 100 и 200 метра бруст, 200 метра съчетано). Треньори на тима са Петър Иванов и Никола Петров. С отбора ще пътува и кинезитерапевтът Марий Иванов.

Турнирът "Мултинейшън" в Грац е за юноши и девойки младша възраст. В него ще се включат 8 наши представители. При юношите ще плуват Христо Петков (200 и 400 метра съчетано, 50 метра свободен стил и 200 метра бътерфлай) и Николай Стоев (100 и 200 метра бруст, 100 метра свободен стил и 200 метра съчетано). В надпреварата при девойките са записани Карина Митрова (50, 100 и 200 метра бътерфлай), Вики-Луис Сауерман (100 и 200 метра свободен стил, 50, 100 и 200 метра бътерфлай, 50 метра свободен стил), Яна Ангелова (50, 100 и 200 метра свободен стил), Анета Христозова (50, 100 и 200 метра свободен стил), Ема Димитрова (400 и 800 метра свободен стил, 400 метра съчетано) и Божидара Борисова (50, 100 и 200 метра гръб). Наставници на отбора са Люба Панайотова и Славяна Раденкова.

Още от Водни спортове

За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на година

За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на година

  • 26 март 2026 | 14:45
  • 1686
  • 1
Готвят мирен протест под надслов "Искаме истината" в кану-каяка

Готвят мирен протест под надслов "Искаме истината" в кану-каяка

  • 25 март 2026 | 16:57
  • 2765
  • 1
Балканските игри по водна топка се завръщат

Балканските игри по водна топка се завръщат

  • 23 март 2026 | 16:31
  • 616
  • 0
Теодор Цветков преплува ледена миля в Антарктида и стана първият българин, покорил ледените води на шест континента

Теодор Цветков преплува ледена миля в Антарктида и стана първият българин, покорил ледените води на шест континента

  • 19 март 2026 | 19:52
  • 3127
  • 7
Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова

Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова

  • 19 март 2026 | 09:51
  • 4419
  • 8
Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

  • 17 март 2026 | 02:43
  • 1669
  • 0
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 118911
  • 249
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 4556
  • 8
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 18570
  • 1
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
  • 361
  • 0
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 60002
  • 14
Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

  • 27 март 2026 | 12:53
  • 260
  • 0