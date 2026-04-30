Държавното по рафтинг ще е на 5-6 май на Струма

Държавното първенство по рафтинг за мъже и жеви ще се проведе на 5-6 май на слаломното трасе на река Струма (кривия завой).

Надпреварата ще излъчи шампионите в четири дисциплини - downriver, слалом, спринт и head-to-head.

Таксата за участие е 40 евро на отбор, а крайният срок за записване е 1 май.

След дълъг период от Българска рафтинг федерация възстановяват процеса по картотекиране на състезателите, който ще се извършва на място по време на състезанието.

“Очакват ви динамични гонки, силна конкуренция и класическото ниво на Струма”, обърнаха се от федерацията към всички любители на екстремния воден спорт.