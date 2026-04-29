Национален рекордьор в плуването прекратява кариерата си

Плувецът Калоян Левтеров обяви, че прекратява състезателната си кариера. 23-годишният национал планира да се насочи към финансовата индустрия.

"По-голямата част от живота ми мина в басейна. Ранни сутрини, многобройни тренировки, състезания из целия свят. За мен това не беше просто спорт, беше начин на живот.

Дойде време да затворя тази глава, но съм благодарен за отварянето на следващата във Финансовата индустрия.

Бих искал да благодаря на Господ и всички, които са ме подкрепяли през всички тези години", написа Левтеров в Инстаграм.

Калоян Левтеров държи националните рекорди за мъже на 50, 100 и 200 метра гръб в голям басейн.