Бургас дава старт на ветроходната верига South Eastern European Sailing Grand Prix

  • 16 апр 2026 | 16:30
Предстоящото издание на международната регата X-Yachts Bourgas Sailing Week (29 април – 3 май 2026 г.) се очертава като най-значимото до момента. Тази година събитието ще има честта да даде официалния старт на South Eastern European Sailing Grand Prix – мащабна ветроходна верига, обхващаща четири регати в България, Турция и Гърция, събщиха организаторите.

X-Yachts Bourgas Sailing Week 2026 е първата спирка от новия Grand Prix формат, който обединява усилията на водещи клубове в региона.

Яхт клуб "Порт Бургас" си партнира с водещите морски организации от региона – ветроходните клубове в Истанбул, Текирдаг и Александруполис. Това стратегическо обединение между четирите водещи клуба цели да наложи единен висок стандарт в провеждането на регати и да стимулира спортния обмен между България, Турция и Гърция, превръщайки Югоизточна Европа в силно интегрирана ветроходна зона.

Като равноправни партньори в инициативата застават - Яхт клуб "Порт Бургас" (България), Istanbul Yelken Kulübü (Истанбул, Турция), Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü (Текирдаг, Турция), Nautical Club of Alexandroupolis (NOA) (Александруполис, Гърция).

Организаторите от Яхт клуб "Порт Бургас" обявиха и ново ключово партньорство с датския супербранд X-Yachts. Световният лидер в производството на луксозни и спортни яхти подкрепя събитието чрез регионалното си представителство за България, Румъния и Сърбия.

Това сътрудничество подчертава растящия международен авторитет на регатата и ангажимента към високите стандарти в спорта.

В рамките на четири състезателни дни Бургаският залив ще приюти елита на малкото ветроходство.  Регатата е отворена за следните класове - детски и младежки: Optimist, ILCA 4, 420, олимпийски и международни: ILCA 6, ILCA 7, 470, Finn.

"Тази година събитието е наистина специално. Благодарение на партньорството с X-Yachts и старта на South Eastern European Sailing Grand Prix, ние не просто организираме състезание, а създаваме платформа за международно сътрудничество, която ще позиционира Бургас и региона като водещ ветроходен център в Югоизточна Европа,“ коментираха от организационния комитет.

Ветроходната рега се организира от яхт клуб "Порт Бургас" с подкрепата на Община Бургас и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

