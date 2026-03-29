Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага

  • 29 март 2026 | 00:31
Шест медала спечелиха българските състезатели в първия ден на международните турнири по плуване за юноши и девойки“Мултинейшън”, които се провеждат в Грац, Австрия и Прага, Чехия.

В чешката столица шампион на 200 метра бруст за юноши старша възраст стана Александър Николов, който постави и нов национален рекорд в тази възрастова група. Той завърши за 2:15.34 минути, като подобри с близо три секунди досегашното върхово постижение на Любомир Епитропов от 2016 година - 2:18.21 минути. Николов спечели в оспорвана надпревара, като след него се наредиха Ян Ондрашек (Полша) и Мустафа Ялчън (Турция).

Също в Прага юношеската щафета на България на 4х200 метра свободен стил завърши на втора позиция. Квартетът Мирослав Терзиев, Борис Михайлов, Ивайло Пирински и Димитър Докузов даде време 7:30.60 минути. Българските представители бяха изпреварени от щафетата на Турция, а трети остана отборът на Полша.

Калина Гамишева спечели бронзов медал в надпреварата на 50 метра бътерфлай за девойки старша възраст. Българката финишира за 27.82 секунди, а пред нея бяха Нефели Биланаку (Гърция) и Антонина Шабала (Полша). Адриан Йонинов също се нареди трети в старта на 100 метра гръб при юношите. Йонинов взе дистанцията за 56.97 секунди. Първи беше Николаос Папатеодору (Гърция), а втори Кристиан Гифинг (Австрия).

Христо Петков спечели две сребърни отличия от надпреварата за юноши и девойки младша възраст в Грац. В сутрешната сесия той се нареди втори в старта на 400 метра съчетано плуване. Петков финишира за 4:36.90 минути, като беше изпреварен единствено от представителя на Турция Тундж Уджан (4:33.81 минути). Третото място остана за Гжегож Папуга (Полша). Във вечерната сесия Петков спечели сребърен медал и на 200 метра бътерфлай, завършвайки за 2:08.50 минути. Първото място беше за Сарпер Тазе (Турция) с време 2:04.17 минути, а трети се нареди Оскар Дзвилевски (Полша). Към двете си отличия Петков добави и шесто място на 50 метра свободен стил (24.67 секунди).

