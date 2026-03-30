Хорхе Мартин: Дадох всичко от себе си, но Марко беше на друго ниво

Хорхе Мартин призна след финала на надпреварата за Гран При на САЩ, в която той завърши втори зад съотборника си в Априлия Марко Бедзеки, че не е имал реален шанс да се бори с италианския си колега за първото място в Остин.

P2 for @88jorgemartin with a tribute to the late great Nicky Hayden ❤️#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/eSsllovMef — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2026

По думите на световния шампион за 2024 година, Бедзеки е бил просто на друго ниво, което не е дало възможност на Мартин да мисли за победата на „Пистата на Америките“. В своя коментар той също така допусна и лек лапсус, след като обърка Бедзеки с Франческо Баная, но бързо се коригира.

„Уикендът беше страхотен. Както и вчера, още с идването на пистата усетих, че моторът е много добър. Благодаря на всички. Пеко днес беше непобедим, извинявам се, Марко. Дадох всичко от себе си, но той беше на друго ниво. Опитах се да го догоня, но според мен аз загуби състезанието в първите обиколки, когато бях зад него и Педро“, обясни Мартинатора.

