Педро Акоста: Механиците ми са героите на уикенда

Педро Акоста заяви след финала на надпреварата за Гран При на САЩ, в която той завърши на третото място, че неговите механици са героите на уикенда в Остин.

Повод за този коментар на пилота на КТМ стана фактът, че те трябваше да му сглобят изцяло нов мотор в часовете преди старта, след като той катастрофира тежко в сутрешната загрявка на „Пистата на Америките“. Испанецът се отблагодари за тези усилия с подиум и взе своеобразен реванш за загубеното след наказание трето място в съботния спринт.

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

„Не беше най-спокойната първа обиколка. Доволен съм, защото момчетата трябваше да ми сглобят изцяло нов мотор след падането ми в загрявката. Те са героите на уикенда. Доволен съм, защото отново сме на подиума. Вчера не бях доволен от моето наказание, но днес обърнахме нещата и трябва да сме щастливи за това“, каза испанецът.

Снимки: Gettyimages