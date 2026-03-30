Марко Бедзеки имаше нужда от малко повече от 24 часа, за да си върне първата позиция в генералното класиране, която той загуби след падането си във вчерашния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин.

Днес италианецът се реваншира на своя екип, триумфирайки в Гран При на САЩ. Така той отново оглави подреждането с общо 81 точки и аванс от 4 пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който завърши втори днес. Тройката с пасив от 21 пункта оформя завършилият трети в Остин Педро Акоста с КТМ.

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ:

Марко Бедзеки – 81 точки Хорхе Мартин – 77 Педро Акоста – 60 Фабио Ди Джанантонио – 50 Марк Маркес – 45 Раул Фернандес – 40 Ай Огура – 37 Алекс Маркес – 28 Франческо Баная – 25 Лука Марини – 23 Енеа Бастианини – 22 Брад Биндър – 17 Франко Морбидели – 14 Фермин Алдегер – 13 Йоан Зарко – 13 Диого Морейра – 9 Фабио Куартараро – 6 Алекс Ринс – 3 Жоан Мир – 3 Топрак Разгатлиоглу – 1 Джак Милър – 0 Маверик Винялес – 0 Микеле Пиро – 0

