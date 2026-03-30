  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ

  • 30 март 2026 | 00:05
Марко Бедзеки имаше нужда от малко повече от 24 часа, за да си върне първата позиция в генералното класиране, която той загуби след падането си във вчерашния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин.

Днес италианецът се реваншира на своя екип, триумфирайки в Гран При на САЩ. Така той отново оглави подреждането с общо 81 точки и аванс от 4 пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който завърши втори днес. Тройката с пасив от 21 пункта оформя завършилият трети в Остин Педро Акоста с КТМ.

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ:

  1. Марко Бедзеки – 81 точки

  2. Хорхе Мартин – 77

  3. Педро Акоста – 60

  4. Фабио Ди Джанантонио – 50

  5. Марк Маркес – 45

  6. Раул Фернандес – 40

  7. Ай Огура – 37

  8. Алекс Маркес – 28

  9. Франческо Баная – 25

  10. Лука Марини – 23

  11. Енеа Бастианини – 22

  12. Брад Биндър – 17

  13. Франко Морбидели – 14

  14. Фермин Алдегер – 13

  15. Йоан Зарко – 13

  16. Диого Морейра – 9

  17. Фабио Куартараро – 6

  18. Алекс Ринс – 3

  19. Жоан Мир – 3

  20. Топрак Разгатлиоглу – 1

  21. Джак Милър – 0

  22. Маверик Винялес – 0

  23. Микеле Пиро – 0

Още от Моторни спортове

Бедзеки: Беше важно да направя силно състезание след падането в спринта

Хорхе Мартин: Дадох всичко от себе си, но Марко беше на друго ниво

Педро Акоста: Механиците ми са героите на уикенда

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

Сена Аджиъс спечели белязаната от страховит инцидент Гран При на САЩ в Moto2

Италианец с дебютен успех в Moto3 след зрелищен финал в Остин

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

