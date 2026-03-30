Марко Бедзеки имаше нужда от малко повече от 24 часа, за да си върне първата позиция в генералното класиране, която той загуби след падането си във вчерашния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин.
Днес италианецът се реваншира на своя екип, триумфирайки в Гран При на САЩ. Така той отново оглави подреждането с общо 81 точки и аванс от 4 пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който завърши втори днес. Тройката с пасив от 21 пункта оформя завършилият трети в Остин Педро Акоста с КТМ.
Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ:
Марко Бедзеки – 81 точки
Хорхе Мартин – 77
Педро Акоста – 60
Фабио Ди Джанантонио – 50
Марк Маркес – 45
Раул Фернандес – 40
Ай Огура – 37
Алекс Маркес – 28
Франческо Баная – 25
Лука Марини – 23
Енеа Бастианини – 22
Брад Биндър – 17
Франко Морбидели – 14
Фермин Алдегер – 13
Йоан Зарко – 13
Диого Морейра – 9
Фабио Куартараро – 6
Алекс Ринс – 3
Жоан Мир – 3
Топрак Разгатлиоглу – 1
Джак Милър – 0
Маверик Винялес – 0
Микеле Пиро – 0
Снимки: Sportal.bg