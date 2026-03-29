Монтана 2003 спечели титлата в Адриатическата лига

  • 29 март 2026 | 21:30
Баскетболният отбор на Монтана 2003 завоюва най-значимия трофей в своята в своята история, след като триумфира за пръв път в Адриатическата лига за жени. Българският тим победи във финала на надпреварата словенския Цинкарна Целе с 69:66 (16:14, 18:18, 21:14, 14:20) в Подгорица и стана третият представител на нашата страна след ЦСКА през 2007 година и Берое през 2019 и 2021 година, който вдига шампионската купа.

Баскетболистките на старши треньора Преслав Пешев изиграха целия двубой на много високо ниво и с изключение на първите минути на срещата не позволиха да бъдат изоставащи в резултата в нито един момент. Най-близкото, до което съставът на Цинкарна успя да се доближи, бяха няколко изравнявания в минутите преди почивката между двете полувремена и веднага след старта на третата четвърт.

Точно третата част обаче се оказа и ключовата за отбора на Монтана, който успя да направи серия от 16:4 точки в нея, след която да поведе с 45:33.

В заключителната четвърт словенският тим се хвърли да прави обрат. В заключителните 60 секунди на двубоя Мая Уранкер на три пъти стреля от тройката в опит да изравни, но и трите ѝ опита се оказаха неуспешни.

За тима на Монтана, който до момента имаше четири класирания на третото място в турнира, най-резултатна с 18 точки бе Дения Дейвис-Стюарт. Със 17 точки и 10 борби завърши Радостина Христова, а 15 точки отбеляза Даниела Уолън.

За състава на Цинкарна, който опита да спечели турнира за рекордния шести път, Шонта Шоу отбеляза 21 точки, а с 15 завърши Мая Уранкер.

В мача за третото място домакините от Будучност победиха с 54:46 сръбския Партизан.

