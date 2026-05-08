Оклахома поведе с 2-0, Леброн и Рийвс бесни на съдиите

Защитаващият титлата си Оклахома Сити Тъндър имаше временни проблеми във втория мач срещу Лос Анджелис Лейкърс, но все пак стигна до победата със 125:107, за да поведе с 2-0 в серията им от полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА.

В началото на третата четвърт при резултат 63:61 в полза на Лейкърс Шей Гилджъс-Александър получи четвъртото си лично нарушение, на Алекс Карузо бе отсъдено техническо нарушение, а Остин Рийвс получи три наказателни удара. Той реализира и трите, давайки на Лейкърс преднина от пет точки и притежание на топката, докато Гилджъс-Алекзандър трябваше да напусне играта.

— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) May 8, 2026

И тогава Тъндър, с останалия си арсенал от оръжия, спечели мача. Баскетболистите на Тъндър направиха серия от 21:5 и поеха водачеството, което не изпуснаха до края.

Лейкърс успяха да намалят изоставането си до пет точки в четвъртата четвърт, но защитата на Оклахома Сити не им позволи да обърнат мача. Разочарованието сред домакините беше осезаемо през цялата последна част, в които те проведоха няколко спора със съдиите. Това продължи и след финалната сирена, когато Рийвс отиде да се обяснява съдиите.

— BrickCenter (@BrickCenter_) May 8, 2026

Ограничаването на Гилджъс-Алекзандър до отбелязването на едва 22 точки отново бе рецептата за успех срещу Лейкърс. Той записа общо 40 точки в двата мача от серията до момента, което се случва за първи път този сезон (предишният му негативен рекорд в два поредни мача беше 45 точки).

Чет Холмгрен отбеляза 22 точки от 11 изстрела, Аджей Мичъл добави 20 точки от 12 изстрела, а Джаред Маккейн се отчете 18 точки от 11 изстрела.

— NBA (@NBA) May 8, 2026

Лейкърс отново бяха без шампиона по отбелязване на точки Лука Дончич, който е аут за неопределено време поради разтегнато ляво подколяно сухожилие. Липсваше им и Джаред Вандербилт, който изкълчи кутрето на дясната си ръка през втората четвърт на първия мач. Лейкърс имаха и трима играчи, завършили с пет нарушения, което ограничи агресивността им в края на мача.

Гардът на "езерняците" Остин Рийвс, който имаше проблеми със стрелбата в първия мач, отбеляза 31 точки с 10 от 16 стрелби във втория мач. ЛеБрон Джеймс, който вкара 27 точки в първия мач, добави още 23.