Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Оклахома поведе с 2-0, Леброн и Рийвс бесни на съдиите

Оклахома поведе с 2-0, Леброн и Рийвс бесни на съдиите

  • 8 май 2026 | 09:29
  • 1441
  • 2
Оклахома поведе с 2-0, Леброн и Рийвс бесни на съдиите

Защитаващият титлата си Оклахома Сити Тъндър имаше временни проблеми във втория мач срещу Лос Анджелис Лейкърс, но все пак стигна до победата със 125:107, за да поведе с 2-0 в серията им от полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА.

В началото на третата четвърт при резултат 63:61 в полза на Лейкърс Шей Гилджъс-Александър получи четвъртото си лично нарушение, на Алекс Карузо бе отсъдено техническо нарушение, а Остин Рийвс получи три наказателни удара. Той реализира и трите, давайки на Лейкърс преднина от пет точки и притежание на топката, докато Гилджъс-Алекзандър трябваше да напусне играта.

И тогава Тъндър, с останалия си арсенал от оръжия, спечели мача. Баскетболистите на Тъндър направиха серия от 21:5 и поеха водачеството, което не изпуснаха до края.

Лейкърс успяха да намалят изоставането си до пет точки в четвъртата четвърт, но защитата на Оклахома Сити не им позволи да обърнат мача. Разочарованието сред домакините беше осезаемо през цялата последна част, в които те проведоха няколко спора със съдиите. Това продължи и след финалната сирена, когато Рийвс отиде да се обяснява съдиите.

Ограничаването на Гилджъс-Алекзандър до отбелязването на едва 22 точки отново бе рецептата за успех срещу Лейкърс. Той записа общо 40 точки в двата мача от серията до момента, което се случва за първи път този сезон (предишният му негативен рекорд в два поредни мача беше 45 точки).

Чет Холмгрен отбеляза 22 точки от 11 изстрела, Аджей Мичъл добави 20 точки от 12 изстрела, а Джаред Маккейн се отчете 18 точки от 11 изстрела.

Лейкърс отново бяха без шампиона по отбелязване на точки Лука Дончич, който е аут за неопределено време поради разтегнато ляво подколяно сухожилие. Липсваше им и Джаред Вандербилт, който изкълчи кутрето на дясната си ръка през втората четвърт на първия мач. Лейкърс имаха и трима играчи, завършили с пет нарушения, което ограничи агресивността им в края на мача.

Гардът на "езерняците" Остин Рийвс, който имаше проблеми със стрелбата в първия мач, отбеляза 31 точки с 10 от 16 стрелби във втория мач. ЛеБрон Джеймс, който вкара 27 точки в първия мач, добави още 23.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Наказаха Майк Джеймс за 3 мача във Франция

Наказаха Майк Джеймс за 3 мача във Франция

  • 8 май 2026 | 01:12
  • 987
  • 0
Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

  • 8 май 2026 | 01:01
  • 1070
  • 0
Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

  • 8 май 2026 | 00:45
  • 2939
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц пропиляха голяма преднина, но се пребориха за ценна победа след продължение

Йордан Минчев и Кемниц пропиляха голяма преднина, но се пребориха за ценна победа след продължение

  • 8 май 2026 | 00:26
  • 446
  • 0
Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 23:53
  • 1577
  • 0
Борислав Младенов с 12 точки за гръмка победа на Виена в плейофите

Борислав Младенов с 12 точки за гръмка победа на Виена в плейофите

  • 7 май 2026 | 23:40
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 8081
  • 52
Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

  • 8 май 2026 | 09:55
  • 4111
  • 13
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 1357
  • 0
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
  • 4143
  • 5
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 24543
  • 29
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 33163
  • 23