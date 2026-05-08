Дабъл-дабъл на Кънингам донесе победа на Пистънс и аванс от 2-0 срещу Кавс

Детройт Пистънс поведе с 2-0 победи в серията срещу Кливланд Кавалиърс от полуфиналните плейофи в Източната конференция на НБА след успех във втория мач със 107:97.

„Буталата“ започнаха далеч по-сигурно срещу този съперник, в сравнение с началото на серията срещу Орландо Меджик в първия кръг, където изостанаха с 1-3, преди да стигнат до обрат с 4-3 победи.

Детройт е в серия от пет победи, от които последните четири бяха спечелени с поне 10 точки разлика. В този мач стрелбата на тима от щата Мичиган беше далеч по-добра от тази на техните опоненти, които вкараха едва 7 от 32-те си опита от тройката срещу 14 от 28 за Пистънс.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам записа дабъл-дабъл от 25 точки и 10 асистенции, Тобаяс Харис се отчете с 21 точки и 7 борби, Дънкан Робинсън вкара 5 тройки и общо 17 точки, а Данис Дженкинс вкара 14 точки.

Pistons take 2-0 series lead in the East Semis 🍿 — NBA (@NBA) May 8, 2026

Донован Мичъл бе най-добър за Кавалиърс с 31 точки, а Джарет Алън добави 22 точки и 7 борби. Джеймс Хардън обаче пропусна 10 от 13 изстрела и записа едва 10 точки.

Марк Струс от Кливланд отбеляза само три точки, след като вкара 19 в първия мач от серията. Кавс пропуснаха цели 11 опита за стрелба от далечно разстояние през последната четвърт, като четири от тях бяха именно на Струс.

Harris went down holding his hip after the play 🙏



Harris went down holding his hip after the play, hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/end5N3bgmi — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 7, 2026

“За съжаление, тази вечер не стреляхме добре - 7 от 32 опита са тройка”, коментира треньорът на загубилия отбор Кени Аткинсън.

Следващият двубой е в събота, когато Кливланд ще домакинства първия от два поредни мача.