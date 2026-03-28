  • 28 март 2026 | 21:54
Монтана 2003 за пръв път ще играе за титлата в Адриатическата лига

Отборът на Монтана 2003 ще играе за пръв път в своята история за титлата в Адриатическата лига.

В полуфинална среща от турнира, която се игра в Подгорица, българският шампион надигра със 70:60 (17:19, 22:12, 15:13, 16:16) сръбския гранд Партизан и в утрешния ден ще се изправи в мача за трофея срещу победителя от двойката между домакина Будучност и словенския Цинкарна Целе.

След равностойна първа четвърт, която завърши 19:17 в полза на Партизан, Монтана взе отчетливо предимство във втората част, в която се наложи с 22:12 и на полувремето водеше с 39:31. Българският тим продължи да контролира играта и през второто полувреме и в нито един момент разликата не падна под шест точки. Малко преди края Монтана поведе дори с 15 точки след два точно изпълнени наказателни удара от Радостина Христова, което бе и най-голямата разлика в мача.

Най-полезна за победителките бе точно Христова с 23 точки. Даниела Уолън добави 21 точки, а Дения Дейвис-Стюарт завърши с 9 точки и 14 овладени борби.

За Партизан Изабел Вареджао бе над всички с 21 точки, но никоя от останалите ѝ съотборнички не вкара повече от осем.

През последните години Монтана е редовен участник във Финалната четворка на Адриатическата лига, но до момента състезателките на Мирослав Попов никога не се бяха класирали на финал. Те имаха четири класирания на третото място, последното от тях през миналия сезон.

За последно турнирът бе спечелен от български отбор през сезон 2020/21, когато шампион стана Берое. В следващите три издания шампион стана Цинкарна, а през миналата година триумфът бе за черногорския Будучност.

Още от Баскетбол

Риалити звезда събра погледите по бански

Риалити звезда събра погледите по бански

  • 28 март 2026 | 16:49
  • 2505
  • 4
Спартак Плевен надви Черно море Тича с минимална разлика

Спартак Плевен надви Черно море Тича с минимална разлика

  • 28 март 2026 | 21:00
  • 4201
  • 5
Ясикевичус се ядоса на журналист след загубата от Жалгирис

Ясикевичус се ядоса на журналист след загубата от Жалгирис

  • 28 март 2026 | 16:07
  • 677
  • 0
Мицич с послание към феновете преди мача с Панатинайкос

Мицич с послание към феновете преди мача с Панатинайкос

  • 28 март 2026 | 16:02
  • 4628
  • 0
Крило на Партизан е MVP на 34-ия кръг на Евролигата

Крило на Партизан е MVP на 34-ия кръг на Евролигата

  • 28 март 2026 | 15:03
  • 754
  • 0
Дончич за шансовете си за MVP: Колкото по-добре играя, толкова повече падам в рейтингите, не знам какво още мога да направя

Дончич за шансовете си за MVP: Колкото по-добре играя, толкова повече падам в рейтингите, не знам какво още мога да направя

  • 28 март 2026 | 14:40
  • 1578
  • 0
Виж всички

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 32346
  • 339
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 18011
  • 24
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 23443
  • 18
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 12672
  • 12
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 8911
  • 8
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 23716
  • 9