Монтана 2003 за пръв път ще играе за титлата в Адриатическата лига

Отборът на Монтана 2003 ще играе за пръв път в своята история за титлата в Адриатическата лига.

В полуфинална среща от турнира, която се игра в Подгорица, българският шампион надигра със 70:60 (17:19, 22:12, 15:13, 16:16) сръбския гранд Партизан и в утрешния ден ще се изправи в мача за трофея срещу победителя от двойката между домакина Будучност и словенския Цинкарна Целе.

След равностойна първа четвърт, която завърши 19:17 в полза на Партизан, Монтана взе отчетливо предимство във втората част, в която се наложи с 22:12 и на полувремето водеше с 39:31. Българският тим продължи да контролира играта и през второто полувреме и в нито един момент разликата не падна под шест точки. Малко преди края Монтана поведе дори с 15 точки след два точно изпълнени наказателни удара от Радостина Христова, което бе и най-голямата разлика в мача.

Най-полезна за победителките бе точно Христова с 23 точки. Даниела Уолън добави 21 точки, а Дения Дейвис-Стюарт завърши с 9 точки и 14 овладени борби.

За Партизан Изабел Вареджао бе над всички с 21 точки, но никоя от останалите ѝ съотборнички не вкара повече от осем.

През последните години Монтана е редовен участник във Финалната четворка на Адриатическата лига, но до момента състезателките на Мирослав Попов никога не се бяха класирали на финал. Те имаха четири класирания на третото място, последното от тях през миналия сезон.

За последно турнирът бе спечелен от български отбор през сезон 2020/21, когато шампион стана Берое. В следващите три издания шампион стана Цинкарна, а през миналата година триумфът бе за черногорския Будучност.