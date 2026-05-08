  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

  • 8 май 2026 | 12:37
Реал Мадрид си осигури място във Финалната четворка на баскетболната Евролига за мъже, след като преодоля Апоел Тел Авив с 3-1 победи в четвъртфиналната серия, а старши треньорът на испанския тим Серджо Скариоло първо поздрави израелския съперник.

„Искам да поздравя Апоел Тел Авив. Те бяха ожесточени противници в серията и това прави победата ни още по-ценна. След третия мач не се притеснявах, защото знаех, че не сме в подходяща форма за игра, след като играхме в испанското първенство в неделя. В четвъртия двубой имахме превъзходство от края на първата четвърт до последната. И играхме с класа“, коментира Скариоло.

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

„Не е мое твърдение, но всички казват, че това е най-трудната Евролига досега. Толкова много страхотни отбори, общо 20, натоварен програма... През последния месец бяхме в топ 4 и се задържахме там. Това беше много ценно за нас. Поставихме Реал Мадрид там, където заслужава да бъде“, обясни италианският специалист на пресконференцията след победата над Апоел с 87:81 в четвъртата среща в „Арена Ботевград“ в България.

Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

„Много се гордея с постигнатото от тима. Всеки сезон има своите възходи и спадове, както и ние имахме своите, но реагирахме като отбор и сега сме на това място, което отделя високите постижения от останалите добри отбори, които се опитваха да бъдат там. Ние знаем кои сме. Знаем нашата история, нашата идентичност. Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея и да продължим да се борим. Това е, което ще направим“, добави Серджо Скариоло.

Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

Реал Мадрид очаква съперника си на полуфиналите от четвъртфиналния плейоф между Панатинайкос и Валенсия, където гръцкия тим води с 2-1 успеха. Другият класирал се състав за Финалната четворка в Атина между 22 и 24 май е отборът на Олимпиакос на българската баскетболна звезда Александър Везенков, който очаква победителя от серията между Фенербахче и Жалгирис, където настоящият шампион от Турция има преднина от 2-1 победи.

