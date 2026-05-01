Исторически сребърен медал за България от Европейската купа в Баку

  • 1 май 2026 | 19:30
България спечели исторически сребърен медал в отборните Крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). Новият, изключително атрактивен формат дебютира на състезанието, което се провежда за трета поредна година и българките записаха името си сред първите медалисти.

Страната беше представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, които демонстрираха класа, устойчивост и шампионски характер. След силни квалификации, те затвърдиха нивото си и в директните елиминации.

На четвъртфиналите срещу Грузия българките бяха безапелационни - Сияна Алексова доминира с 26.300 на обръч срещу 19.500 за Елена Бакрадзе. Александра Петрова също беше убедителна в съчетанието с топка - 25.900 срещу 23.450 за Нита Джамагидзе. С общ резултат 52.200 срещу 42.500 България категорично се класира за полуфиналите.

Там националките излязоха срещу Израел. Деа Емилова представи композиция с бухалки и получи 24.300 срещу 23.550 за Ребека Милър, което изпрати България на финала.

В битката за златото в съчетанието с лента Емилова допусна неточности и с резултат 22.600 България завоюва сребърния медал. Победител стана отборът на AIN 2 (Русия) с 25.450. В спора за бронза Израел надделя над Беларус с 24.800 срещу 22.600.

Трябва да се отбележи, че Деа Емилова участва в надпреварата след контузия и без пълноценни тренировки в последната седмица, което се отрази на формата ѝ.

Съдия за България при девойките беше Цвета Кузмова.

Така България завършва надпреварата с три сребърни медала при девойките, след като вчера Дея Емилова се нареди втора на лента, а Александра Петрова втора на топка.

