Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Първо място за Стилияна Николова след първия ден на квалификациите на Световната купа по в София

  • 28 март 2026 | 19:58
  • 161
  • 0
Световната и европейска вицешампионка за миналата година Стилияна Николова заема временното първо място, а Ева Брезалиева е четвърта след първия ден на квалификациите при жените на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в "Арена София" в София.

Надпреварата беше открита от президента на Световната гимнастика Моринари Ватанабе.

Според новите правила гимнастичките играят различни уреди в различните потоци и затова финалистките на обръч, топка, бухалки и лента ще станат ясни утре, както и призьорките в многобоя.

Николова представи изключително силно композициите си с топка и с обръч. Тя получи за изпълнението си на топка 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение), което е най-високата оценка на този уред до момента.

На обръч българката също беше безапелационна и съдиите й дадоха 29.600 (13.400, 8.250, 8.200), също първа по сила оценка. Така Николова има сбор от 59.450 точки след първите два уреда и води в подреждането. Тя със сигурност си гарантира място на финалите на топка и на обръч.

Ева Брезалиева също показа много добра форма в първия си старт за сезона. Тя има четири изцяло нови съчетания, а днес игра с бухалки и с лента и е със сбор 56.500 точки. На бухалки грацията беше оценена с 29.500 (13.500, 7.900, 8.100), а на лента - 27.000 (11.400, 7.550, 8.050). Това са съответно втора и четвърта оценка до момента.

Абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) заема временната втора позиция с 58.450 точки (30.250 бухалки и 28.200 лента).

Бронзовата медалистка от Париж 2024 София Рафаели (Италия) е трета в подреждането с 57.700 точки (28.850 на бухалки и 28.850 на лента), като на лента оценката й е най-висока на уреда.

Петото място заема Алина Харнаско (неутрален атлет) с 56.200 (29.000 обръч и 27.200 топка), а след нея е Мейтал Сумкин (Израел) с 55.850 (28.850 бухалки и 27.000 лента).

От 19:25 часа ансамблите ще покажат композициите с пет топки, а България в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова играе с номер 2.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе откри официално Световната купа в София

Стилияна Николова поведе в многобоя след силни изпълнения на топка и на обръч

Невяна Владинова: Нашите са спокойни, не се притесняваме от силната конкуренция

Българките проведоха официална подиум тренировка преди Световната купа

Русия смени индивидуалните състезателки за Световната купа в София

София отваря сърцето си за света! Откриване, което ще се помни!

Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Разместване в челото на Втора лига

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

