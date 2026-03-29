Стилияна Николова поведе в класирането след първия поток от втория ден на СК в София

Стилияна Николова поведе в класирането след първия поток от втория ден на Световната купа по художествена гимнастика в София. Тя е първата за сезона и носи точки за олимпийската ранглиста за Лос Анджелис 2028.

Най-добрата българска състезателка направи силно изпълнение на бухалки и получи 29.800 точки (13.500 трудност, 8.000 артистичност, 8.350 изпълнение, 0.05 наказание). Това е втора по сила оценка и така тя със сигурност ще бъде сред финалистките. На лента обаче Николова допусна грешка, има 26.950 (11.400, 7.950, 7.600) и е шеста на този уред след първия поток.

До момента възпитаничката на Валентина Иванова има сбор 116.200 точки (29.600 обръч, 29.850 топка, 29.800 бухалки, 26.950 лента), заемайки първото място в многобоя.

Втората позиция заема рускинята София Илтерякова със 108.900 точки, а трета Вера Туголукова (Кипър) със 108.800.

До края на състезанието при жените има още три потока. Ева Брезалиева ще играе с обръч и с топка в групата, която стартира в 16:50 часа. Ансамблите ще покажат съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България е със стартов номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Тази вечер ще бъдат излъчени шампионите в многобоя при жените и при ансамблите, а в понеделник са финалите на отделните уреди.

Снимки: Борислав Трошев