Иван Колев: Доволен съм от представянето на отбора в защита

Старши треньорът на Черноморец (Бургас) Иван Колев говори след равенството на своя тим с Дунав (Русе). Двата тима завършиха 1:1 в Несебър.

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

“Двубоят беше много тежък. Хубавото беше това, че ние очаквахме този двубой. Отборът на Дунав неслучайно е първи, неслучайно води с толкова точки. Те загубиха миналия мач и тук дойдоха като един ранен отбор, който знаехме, че ще направи всичко възможно да спечели. Доволен съм много от футболистите, в дефанзивен план направиха всичко. Дунав нямаше кой знае колко опасни положения. Това обаче малко ни затрудни работата в атака. Отсъстват 1-2 от офанзивните футболисти, което ни се отразява.

Следващият сезон е много далече. Характерът, който днес демонстрираха футболистите, трябва да се демонстрира във всеки мач.

Спечелена точка е днес. Да кажем, че и Дунав спечели една. Поздравявам Дунав. Стараха се много. Равенството е справедливо.

Очаква ни тежък мач срещу Беласица, те ще са домакини и играят за всичко или нищо”, заяви Колев.