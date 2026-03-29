  3. Алонсо: Аз съм еталонът за търпение във Формула 1

Алонсо: Аз съм еталонът за търпение във Формула 1

  • 29 март 2026 | 18:36
Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо коментира моментната картинка във Формула 1 и индиректно се заяде с част от водещите пилоти през последните години, най-вече Макс Верстапен и донякъде Люис Хамилтън.

От началото на сезон 2026 Верстапен е изключително недоволен и не пропуска момент, в който да критикува новите правила в световния шампионат. Според мнозина обаче това се дължи на факта, че в момента нидерландецът не може да се бори в челото на колоната, а вместо това се намира във втората половина на топ 10.

Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1
Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1

През последните няколко години Хамилтън беше с подобна ситуацията, тъй като той така и не успя да се нагоди към колите с граунд ефект. В същото време Алонсо в момента се намира в дъното на колоната с Астън Мартин и Хонда, което не се случва за първи път в кариерата на испанеца.

Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?
Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

„Мисля, че аз съм еталонът за търпение. Има пилоти, които просто експлодират, когато колата им не е в топ 5. Аз се боря за световната титла вече 23 години с коли, които дори не са в топ 4, така че знам едно или две неща за търпението.

„Ние знаем къде се намираме и сме наясно, че изоставаме с много. Във Формула 1 чудеса не се случват, трябва да изчакате няколко месеца. Най-впечатляващото нещо беше Макларън през 2023 година, когато те започнаха сезона много слабо и след това станаха конкурентоспособни в края на годината. В нашите мечти е ние да направим нещо подобно“, коментира Алонсо пред журналистите по време на уикенда за Гран При на Япония.

Още от Моторни спортове

Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

  • 29 март 2026 | 18:03
  • 664
  • 2
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин (обновено)

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин (обновено)

  • 29 март 2026 | 17:47
  • 1047
  • 0
Наказаха Марк Маркес за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в спринта

Наказаха Марк Маркес за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в спринта

  • 29 март 2026 | 17:40
  • 2030
  • 0
Педро Акоста загуби третото си място от спринта в Остин

Педро Акоста загуби третото си място от спринта в Остин

  • 29 март 2026 | 17:30
  • 458
  • 0
Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

  • 29 март 2026 | 17:22
  • 811
  • 1
Антонели с две постижения за историята днес

Антонели с две постижения за историята днес

  • 29 март 2026 | 15:37
  • 1419
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 19175
  • 25
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 27117
  • 228
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 7721
  • 19
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 179
  • 0
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 28111
  • 56
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 5595
  • 7