Алонсо: Аз съм еталонът за търпение във Формула 1

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо коментира моментната картинка във Формула 1 и индиректно се заяде с част от водещите пилоти през последните години, най-вече Макс Верстапен и донякъде Люис Хамилтън.

От началото на сезон 2026 Верстапен е изключително недоволен и не пропуска момент, в който да критикува новите правила в световния шампионат. Според мнозина обаче това се дължи на факта, че в момента нидерландецът не може да се бори в челото на колоната, а вместо това се намира във втората половина на топ 10.

През последните няколко години Хамилтън беше с подобна ситуацията, тъй като той така и не успя да се нагоди към колите с граунд ефект. В същото време Алонсо в момента се намира в дъното на колоната с Астън Мартин и Хонда, което не се случва за първи път в кариерата на испанеца.

„Мисля, че аз съм еталонът за търпение. Има пилоти, които просто експлодират, когато колата им не е в топ 5. Аз се боря за световната титла вече 23 години с коли, които дори не са в топ 4, така че знам едно или две неща за търпението.



„Ние знаем къде се намираме и сме наясно, че изоставаме с много. Във Формула 1 чудеса не се случват, трябва да изчакате няколко месеца. Най-впечатляващото нещо беше Макларън през 2023 година, когато те започнаха сезона много слабо и след това станаха конкурентоспособни в края на годината. В нашите мечти е ние да направим нещо подобно“, коментира Алонсо пред журналистите по време на уикенда за Гран При на Япония.

