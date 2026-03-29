Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

По-рано тази седмица двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо стана баща за първи път, след като неговата партньорка Мария Хименес роди първото дете на двойката. Първоначално не беше дадена информация за пола на бебето и за неговото име, а самият Алонсо не разкри много в своите интервюта по време на уикенда за Гран При на Япония.

Въпреки това испанските медии са разучили въпроса и съобщават, че Алонсо и Хименес са станали родители на момче. Интересно е, че според информацията на медиите в Испания, детето носи името на своя баща и също се казва Фернандо Алонсо.

According to Spanish media reports, Fernando Alonso's son is also named Fernando Alonso



It's possible that there will still be a Fernando Alonso on the grid in 2060 pic.twitter.com/foGEAzangV — Holiness (@F1BigData) March 27, 2026

Разбира се, в социалните медии веднага тръгнаха шегите, че това може да означава, че след години във Формула 1 отново ще има пилот на име Фернандо Алонсо. Както е известно Алонсо-старши е най-опитният пилот в цялата история на световния шампионат със своите общо 428 старта в 431 участия в състезателни уикенди.

В момента испанецът се състезава в своя 23-ти сезон във Формула 1 от дебюта си през 2001 година насам. В този период испанецът има пропуснати общо три кампании, тъй като той не се състезава в световния шампионат през 2002, 2019 и 2020.

Снимки: Gettyimages