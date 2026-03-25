Фернандо Алонсо стана баща за първи път

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо вече е част от клуба на бащите във Формула 1, след като по-рано тази седмица неговата партньорка в живота Мелиса Хименес роди първото дете на двойката, съобщава BBC.

Поради тази причина испанецът ще пристигне малко по-късно в Япония, където този уикенд ще се проведе третият кръг за сезон 2026 в световния шампионат. Той няма да бъде на „Сузука“ за утрешния медиен ден, но ще бъде на пистата за втората тренировка в петък, тъй като още в понеделник от Астън Мартин обявиха, че Алонсо ще бъде заменен от Джак Крауфорд за първите 60 минути за подготовка в Страната на изгряващото слънце.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Алонсо, който през лятото ще навърши 45 години, става четвъртият баща сред настоящите пилоти във Формула 1. Освен него деца имат още Нико Хюлкенберг, Серхио Перес и Макс Верстапен.

