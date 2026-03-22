Георги Чиликов подписва нов договор с Дунав

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов почти сигурно ще продължи договора си с клуба. Настоящият контракт на наставника изтича през лятото, но клубът вече е провел разговори с него, които се очаква да завършат с положителна развръзка.

Дунав загуби точки у дома

„Чиликов се чувства добре в Дунав. Ние сме изключително доволни от него и свършената работа при тези резултати. Нашето желание, а мисля и неговото, е да остане в Дунав. Договорът му е до края на сезона, но вече сме водили с него разговори в тази насока и то няколко пъти. Мисля, че ще е само формалност договорът му да бъде удължен. Трябва да дойде някакво много сериозно предложение за него, което да не може да откаже, за да не се случат нещата. Логичният път и за него, и за нас е да продължим съвместната си работа. Той си изгради този отбор и берем плодовете“, категоричен бе президентът на драконите Диян Димов пред „Тема спорт“.