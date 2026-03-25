Кметът на Русе увери, че ще се вземат мерки, за да може "Градски стадион" да приема мачове на Дунав в елита

Кметът на Русе Пенчо Милков и директорът на общинското предприятие "Спортни имоти" Лачезар Иванов увериха днес, че се вземат необходимите мерки, за да може "Градски стадион" да приеме евентуални мачове на Дунав в efbet Лига. Те съобщиха, че в доклада на комисията от Българския футболен съюз, която е проверила състоянието на съоръжението, са посочени редица мерки, които трябва да се вземат, за да получи то необходимия лиценз за провеждане на мачове от елита.

Георги Чиликов подписва нов договор с Дунав

Проверката е провокирана от представянето на отбора на Дунав (Русе), който към момента е едноличен лидер в класирането на Втора лига.

Кметът Милков и Иванов увериха, че вече е изготвен план и се работи по отстраняване на конкретните забележки. Те са свързани предимно с подходите към съблекалните на отборите и съдиите, и разделянето им от ВИП – сектора, подобрения на сектора за гости и др.



"Ще направим всичко възможно да получим лиценз и отборът да играе в Русе", каза директорът на "Спортни имоти" Лачезар Иванов. "Най-сериозният проблем с Градския стадион е дренажната система на терена, която е изградена с много грешки преди 10 години, а от 2027 година ще има изискване и за отопление на терена", заяви кметът Пенчо Милков.