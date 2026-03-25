ЦСКА II нанесе първа загуба на Дунав във Втора лига

Отборът на ЦСКА II нанесе първа загуба за сезона на Дунав (Русе). "Червените" постигнаха успех с 1:0 над "драконите" в отложена среща от 21-ия кръг на Втора професионална лига. В герой за домакините се превърна Иван Тасев, който заби единственото попадение в сблъсъка.

13

Двата отбора изиграха равностойна първа част. Най-активни бяха Илиан Антонов и Мартин Сораков, които направиха няколко опасни центрирания, които обаче не бяха засечени от нападателите на "червените".



Втората част започна отлично за втория отбор на ЦСКА. След само 60 секунди игра Иван Тасев откри резултата, след като получи извеждащ пас от Мартин Сораков.

13

В 55-ата минута Божидар Петров получи втори жълт картон. Той остави домакините с човек по-малко. До края на битката "драконите" се опитаха да стигнат до точката, но защитата на ЦСКА се справи перфектно, за да задържи трите точки в София.

Снимки: Борислав Цветанов