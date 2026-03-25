Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  Чиликов критичен: Ако играем така - нищо добро не ни чака, много далеко сме от efbet Лига

  • 25 март 2026 | 18:36
  • 493
  • 0

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов не остана никак доволен от загубата на своя тим срещу ЦСКА II. “Драконите” загубиха с 0:1 като гости и допуснаха първо поражение за този сезон.

ЦСКА II нанесе първа загуба на Дунав във Втора лига

“На много работи отдавам загубата, но основното е, че не изглеждаме добре. И то не само днес. Причините са в подготовката или по-скоро липсата на такава и това си личи. Естествено, че голяма част от футболистите започва да им личи. Трябва да направим така, че да променим манталитета и желанието. Припряност видях. Прекалено много за отбор, който има претенции за efbet Лига. Днес по-добрият отбор победи.

Напряга ги футболистите преднината пред втория. Прекалено много ги напряга. Поне това, което виждам. Ако играем така, нищо добро не ни чака. Не искам да давам надежди. Казах, че efbet Лига е много далеко. Повтарям го от месеци. Това, че някой и хората очакват някакви чудеса - ние не сме отборът, който може да представи чудеса. Ако не тичаме, не се влагаме, нямаме никаква разлика с последния. Всичко друго са празни приказки”, заяви Чиликов.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

