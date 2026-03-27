Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Боливия
Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

  • 27 март 2026 | 07:40
  • 1802
  • 1
Боливия победи с 2:1 Суринам в полуфиналите от интерконтиненталния плейоф за класиране на мондиал 2026. Цял мач за боливийците игра защитникът на ЦСКА 1948 Даниел Медина.

Срещата беше равностойна, а Суринам създаде по-чистите положения, но допусна обрат, след като поведе с гол на Лиъм ван Гелдерен в 48-ата минута.

Боливия изравни в 72-рата минута с точен изстрел на Мойсес Паниагуа. Малко по-късно южноамериканците получиха дузпа и Мигел Терсерос я превърна в гол.

Във финалния плейоф Боливия ще се изправи срещу Ирак на 31 март.

В другия полуфинал от интерконтиненталния плейоф Ямайка се наложи с 1:0 над Нова Каледония. Победното попадение отбеляза Бейли Кадамартери в 18-ата минута.

Съперник на Ямайка във финалния дуел ще е ДР Конго.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

