Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Боливия победи с 2:1 Суринам в полуфиналите от интерконтиненталния плейоф за класиране на мондиал 2026. Цял мач за боливийците игра защитникът на ЦСКА 1948 Даниел Медина.
Срещата беше равностойна, а Суринам създаде по-чистите положения, но допусна обрат, след като поведе с гол на Лиъм ван Гелдерен в 48-ата минута.
Боливия изравни в 72-рата минута с точен изстрел на Мойсес Паниагуа. Малко по-късно южноамериканците получиха дузпа и Мигел Терсерос я превърна в гол.
Във финалния плейоф Боливия ще се изправи срещу Ирак на 31 март.
В другия полуфинал от интерконтиненталния плейоф Ямайка се наложи с 1:0 над Нова Каледония. Победното попадение отбеляза Бейли Кадамартери в 18-ата минута.
Съперник на Ямайка във финалния дуел ще е ДР Конго.
Снимки: Gettyimages