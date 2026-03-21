Сашо Александров: Много са важни трите точки

  • 21 март 2026 | 17:08
Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров сподели мнението си след победата с 3:2 над Локомотив (София) в Бистрица. Наставникът на "червените" похвали своя отбор за играта през първите 20 минути на двете полувремена, както и футболистите, които се включиха от резервната скамейка.

"Мисля, че изиграхме първите 30 минути на много високо ниво. След това направихме две тактически грешки, от които паднаха двата гола. През второто полувреме изиграхме още по-добри 20 минути и вкарахме трети гол. Нормално е да има напрежение накрая, но е важно, че в пореден мач показахме характер и колективна игра и мисля, че заслужено победихме.

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Много са важни трите точки. Всеки един футболист мисли, че фаза защита е по-важна от фаза атака. Искам да играем така, както играхме през първите 20 минути на двете полувремена. Това е лицето на нашия отбор. Не трябва да бягаме от нашия стил.

21 ЦСКА 1948 : Локомотив (София)

Имаме 25 футболисти и понякога ми е трудно да избера титулярите. Радвам се, че смените, които влизат, правят разликата. Надявам се да продължат така. Това показва, че те са професионалисти.

