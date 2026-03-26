Найденов: Докато останалите се правят на хитри и контузени, ние отново сме си най-коректни към националните отбори

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да направи коментар относно присъствието на "червени" футболисти в националните отбори по време на паузата в efbet Лига. Тимът разполага с шестима национали - Георги Русев (България), Марто Бойчев (България U19), Даниел Медина (Боливия), Лаша Двали (Грузия), Мамаду Диало (Мавритания) и Егор Пархоменко (Беларус).

Както е известно, националният селекционер Александър Димитров не повика нито един футболист от Лудогорец за мачовете от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия, а единственият с повиквателна от Левски - Кристиан Димитров, отпадна от състава поради контузия.

"Докато останалите се правят на хитри и контузени, ние отново сме си най-коректни към националните отбори. Чакаме награда от ФИФА и УЕФА", написа Найденов във "Фейсбук".