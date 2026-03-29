Дюти Чанд, която се пребори с правилата за пола, сега усеща удара

Преди повече от десетилетие тя се опълчи на драконовско правило на IAAF (сега World Athletics), което не беше подкрепено от науката и олимпийския принцип за приобщаване, и излезе победител в Спортния арбитражен съд. Дюти Чанд незабавно се превърна в световен символ на победата за жените спортисти и тези с хиперандрогенизъм.

Тази седмица обаче, когато Международният олимпийски комитет (МОК) отново въведе подобно правило за изключване, установявайки задължителни тестове за пол от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., това обезсили историческата победа на индийската спринтьорка в най-висшия спортен съд в Лозана през 2015 г. "Битката, която водих, не беше само за мен; борих се от името на всички жени. Надигнах глас, за да се превърна в колективен глас за другите“, сподели пред TOI двукратната олимпийка и национална рекордьорка на 100 метра, като болката и разочарованието в гласа ѝ бяха осезаеми.

Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

"Не се борих просто от лично недоволство, а по-скоро в името на цялото общество. В цялата страна има хора с естествено повишени нива на хормони; именно за техните права се борих и в тази борба ние победихме. Тогава дори успях да отменя правилото, а сега те го налагат отново. Просто не мога да проумея логиката зад това“, оплака се Дюти.

Тази седмица я е оставила особено обезсърчена. В Индия парламентът прие поправка в Закона за защита на правата на транссексуалните лица от 2026 г., която изменя закона от 2019 г., като премахва правото на самоопределяне на половата идентичност и го заменя с процес на сертифициране от медицинска комисия. Тя изрази разочарованието си от новия закон и нарастващата нетърпимост към транссексуалните хора.

"Бях дълбоко натъжена да чуя за това – да видя как се предприемат такива действия, особено в нация, където всеки има право на глас. В една демокрация правата трябва да се отнасят за всички. Да се повдигат възражения въз основа на пола на някого и да се лишава от основните му права, изобщо не ми се струва правилно. Всеки има право да живее. Всеки има право да намери щастие в живота си“, каза Дюти, първата открито хомосексуална спортистка в Индия.

В четвъртък МОК постанови, че само биологични жени спортисти ще могат да участват в състезанията в женската категория на олимпийски игри.

Снимки: Gettyimages