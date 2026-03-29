  • 29 март 2026 | 13:15
Дюти Чанд, която се пребори с правилата за пола, сега усеща удара

Преди повече от десетилетие тя се опълчи на драконовско правило на IAAF (сега World Athletics), което не беше подкрепено от науката и олимпийския принцип за приобщаване, и излезе победител в Спортния арбитражен съд. Дюти Чанд незабавно се превърна в световен символ на победата за жените спортисти и тези с хиперандрогенизъм.

Тази седмица обаче, когато Международният олимпийски комитет (МОК) отново въведе подобно правило за изключване, установявайки задължителни тестове за пол от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., това обезсили историческата победа на индийската спринтьорка в най-висшия спортен съд в Лозана през 2015 г. "Битката, която водих, не беше само за мен; борих се от името на всички жени. Надигнах глас, за да се превърна в колективен глас за другите“, сподели пред TOI двукратната олимпийка и национална рекордьорка на 100 метра, като болката и разочарованието в гласа ѝ бяха осезаеми.

Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет
Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

"Не се борих просто от лично недоволство, а по-скоро в името на цялото общество. В цялата страна има хора с естествено повишени нива на хормони; именно за техните права се борих и в тази борба ние победихме. Тогава дори успях да отменя правилото, а сега те го налагат отново. Просто не мога да проумея логиката зад това“, оплака се Дюти.

Тази седмица я е оставила особено обезсърчена. В Индия парламентът прие поправка в Закона за защита на правата на транссексуалните лица от 2026 г., която изменя закона от 2019 г., като премахва правото на самоопределяне на половата идентичност и го заменя с процес на сертифициране от медицинска комисия. Тя изрази разочарованието си от новия закон и нарастващата нетърпимост към транссексуалните хора.

"Бях дълбоко натъжена да чуя за това – да видя как се предприемат такива действия, особено в нация, където всеки има право на глас. В една демокрация правата трябва да се отнасят за всички. Да се повдигат възражения въз основа на пола на някого и да се лишава от основните му права, изобщо не ми се струва правилно. Всеки има право да живее. Всеки има право да намери щастие в живота си“, каза Дюти, първата открито хомосексуална спортистка в Индия.

В четвъртък МОК постанови, че само биологични жени спортисти ще могат да участват в състезанията в женската категория на олимпийски игри.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

  • 29 март 2026 | 12:26
  • 495
  • 0
Лачлан Кенеди след победата срещу Гаут Гаут: Обичам да печеля, само небето е лимит

Лачлан Кенеди след победата срещу Гаут Гаут: Обичам да печеля, само небето е лимит

  • 29 март 2026 | 12:13
  • 416
  • 0
Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

  • 28 март 2026 | 17:46
  • 4810
  • 7
Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

  • 28 март 2026 | 17:15
  • 1111
  • 0
Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

  • 28 март 2026 | 13:56
  • 2587
  • 0
Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

  • 28 март 2026 | 12:55
  • 561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

  • 29 март 2026 | 13:39
  • 1667
  • 0
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 11640
  • 146
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 20006
  • 42
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 13067
  • 39
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 11795
  • 26
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 17281
  • 13