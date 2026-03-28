Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

Южноафриканката Кастер Семеня насърчава оспорването на знаковото решение на МОК за повторно въвеждане на тестове за определяне на пола. От 2028 г. женската категория в олимпийските спортове ще бъде ограничена до биологични жени. Двукратната олимпийска златна медалистка Семеня призовава и други спортисти да се присъединят към колективен иск.

За Кастер Семеня новите олимпийски правила не целят да осигурят яснота и да защитят женския спорт, а са проява на дискриминация и поддаване на политически натиск.

След като вече води битки с лекоатлетическите власти относно собствената си полова принадлежност, двукратната олимпийска шампионка се подготвя за нов сблъсък с Международния олимпийски комитет (МОК).

"Ако трябва да кажем, че жените трябва да спрат да участват в олимпиади, така да бъде“, заяви южноафриканката в ексклузивно интервю за Sky News.

"Ще насърча спортистите да се обединят в колективен иск... защото това няма смисъл. То не спасява женския спорт.“

Южноафриканката подкрепя оспорването на знаковото решение за повторно въвеждане на тестове за определяне на пола, както и за забрана на участието на транссексуални жени и спортисти с различия в половото развитие (DSD) – като самата нея – в женски състезания.

"Боря се за достойнството на жените“, каза Семеня. "Тези, които казват: "Няма да се подлагам на тестове, за да доказвам, че съм жена“... ще ги насърча да го направят, за да спрем тази безсмислица.“

Темата надхвърля спорта, след като Доналд Тръмп я използва, за да заяви, че ще спре "мъже да бият и малтретират жени спортисти“.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри, бивша олимпийска шампионка по плуване, и много други жени в спорта вече споделят позицията на американския президент.

Зимбабвийката е категорична, че не е справедливо биологични мъже да се състезават в женски надпревари, тъй като физиологичните предимства от преминаването през мъжки пубертет или наличието на XY хромозоми могат да бъдат решаващи за разпределението на медалите.

"Тази регулация е абсолютно срамна“, коментира Семеня. "Това е нещо, което тя като президент не биваше да допуска да се случи.“

От МОК обаче заявиха, че при мъжете има предимство от поне 10% в повечето състезания по бягане и плуване, което нараства до над 100% в спортове, изискващи „експлозивна сила“ като бокса, където освен справедливостта на състезанията възникват и опасения за безопасността.

На въпрос относно тези данни, Семеня отговори: "На базата на какво? Няма научни доказателства за казаното. Това е идеология.“

Пълните научни изследвания, стоящи зад решението, не са публикувани. МОК също така не е уточнил какви научни или медицински промени са настъпили през последните години.

Но не е ли ясно, че в бойните спортове има опасения за безопасността, когато биологична жена се изправя срещу боец, роден като мъж, с по-високи нива на тестостерон и по-голяма мускулна маса?

"Какво очаквате в бокса?“, отвърна Семеня. "Разбираме, че това е опасен спорт. Всички ние се включваме във всички спортни дисциплини, знаейки, че има мерки за безопасност.“

"Има рискове, но не можеш да дойдеш и да се опиташ да измериш силата на някого въз основа на външния му вид, защото смяташ, че е интерсексуален или транссексуален.“

Семеня се превърна в лице на дебатите за правилата за допустимост, след като полът ѝ беше поставен под въпрос заради външния ѝ вид, когато спечели злато на Световното първенство по лека атлетика през 2009 г. като 19-годишна.

Наложените тестове за верификация показаха, че макар винаги да се е идентифицирала като жена и да е имала женски белези, Семеня притежава и типичния мъжки XY хромозомен модел и високи нива на естествено произвеждан тестостерон.

След като получи разрешение да се състезава, Семеня успя да спечели олимпийско злато през 2012 и 2016 г.

Впоследствие обаче тя отказа да намали изкуствено хормоналните си нива, както изискваше Световната атлетика, и загуби последвалите правни битки. Така 35-годишната спортистка сега се занимава с треньорска дейност.

Задължителните тестове за полова верификация за всички участнички в олимпийските женски състезания ще гарантират, че никоя състезателка няма да бъде подлагана на тестове само защото може да има мъжествени черти.

Позицията на МОК се промени драстично, след като по времето на Томас Бах за Олимпиадата в Париж 2024 беше изключено завръщането към "лошите стари времена“ на тестовете за определяне на пола.

Според Семеня обаче: "Няма уважение към жените. В момента, в който започнеш да изискваш от една жена да бъде тествана, за да участва в спорт, това не е достойнство.“

Когато МОК обяви, че тази политика ще се прилага за всички техни събития, г-жа Ковънтри беше попитана дали това включва и Младежките олимпийски игри. Отговорът беше положителен, което означава, че момичета на възраст до 15 години ще трябва да се подлагат на тестове за определяне на пола.

Тя заяви: "Мисля, че наистина положихме огромни усилия, разговаряйки с много различни атлети за това как трябва да се следва процесът, как изглежда той и какви мрежи за подкрепа трябва да бъдат изградени.“

За Семеня това само задълбочава проблемите, свързани със защитата на спортистите: "Да тестваш момиче, дете, е вредно и е срамно“, каза тя.

Ще издържат ли правилата на евентуално правно оспорване преди Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.?

Докато Семеня твърди, че се бори за достойнството на жените, от МОК настояват, че става въпрос за защита на безопасността и целостта на женския спорт, но може да се наложи да представят повече доказателства.

Снимки: Gettyimages