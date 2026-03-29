Каруана: Вече съм печелил Турнира на претендентите като аутсайдер

Фабиано Каруана сподели очакванията си преди започващият днес Турнир на претендентите в Кипър - най-грандиозният турнир по класически шахмат, който ще определи съперника на Гукеш Домараджу в мача за световната титла.

Макар че Каруана е вторият най-възрастен участник (след 38-годишния Хикару Накамура), той е най-опитният играч в схемата – и единственият, който вече е печелил турнира през 2018 г. 33-годишният американския гросмайстор разсъждава върху предишните си участия, настоящата си увереност и слънчевата обстановка, която определи като приятно отклонение от предишните локации.

Каруана беше премерен, но откровен, когато говореше за победата си през 2018 г., отбелязвайки, че успехът в този турнир изисква както силна игра, така и доза късмет в точните моменти. „Трябва да има комбинация от всички фактори“, каза той. „Трябва да играеш наистина добре, но и нещата трябва да се развият в твоя полза в определени моменти.“

Същият баланс, призна той, не е бил на негова страна през 2024 г., когато не успя да реализира печеливша позиция срещу Непомнящи – партия, която описа като „99 пъти от 100 се печели“. Две години по-късно той признава, че има известни съжаления, „но се старая да не обвинявам себе си“. Той каза нещо, което всеки шахматист – особено на по-ниско ниво – може да разбере: „Шахът е трудна игра не само в трудните моменти, но и в лесните.“

По отношение на подготовката Каруана обясни защо предпочита да бъде активен, вместо да почива преди голям турнир. След месеци без класическа партия преди Бундеслигата той се почувствал така, сякаш „играе съвсем различна игра“, когато отново седнал пред дъската. Участието му в Saint Louis Masters 2026 преди месец му е помогнало да намери нужния ритъм преди Кипър. Там той завърши втори, само на половин точка зад ГМ Михаил Антипов, който направи изключителен турнир с 7.5/9, включително реми срещу Каруана.

Макар да не го споменава в интервюто, Каруана също участва и в The American Cup 2026, където завърши трети. ГМ Левон Аронян го отстрани във финала на губещите, а ГМ Уесли Со спечели турнира за първи път.

По отношение на вероятностите за победа и класациите по „нива“, Каруана не прояви особен ентусиазъм. Когато му казаха, че според анализаторите на Chess.com шансовете му са около 24.5%, той се усмихна и отбеляза, че вече е печелил турнира при вероятност едно към пет, добавяйки: „Надявам се да стане две от шест.“

Той каза още: „Мисля, че има някаква обсесия с тези класации по нива във всичко. Всеки път, когато погледна – баскетбол, тенис – всичко е класации и кой е най-великият за всички времена. Това е някаква глобална мания.“ Според него единствената класация, която има значение, ще бъде тази след последния кръг, когато стане ясно кой е победителят.

Относно споровете около провеждането в Кипър, Каруана каза, че е „жалко“, че Хъмпи Конеру се е оттеглила, но също така добави: „Не мисля, че тя имаше сериозна причина да не се чувства в безопасност“, подчертавайки, че Кипър не участва в конфликта, макар да е географски близо. „Аз се чувствам доста сигурно тук“, каза Каруана, като също така отбеляза приятната и слънчева атмосфера – рязък контраст с мрачните или студени локации като Москва, Берлин и Торонто.

„Това е първият път, в който сме на красиво място, почти като за почивка, което е приятна промяна. Ако играя добре“, пошегува се той, „ще бъде още по-хубаво.“