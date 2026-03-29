Хикару Накамура: Не съм фаворит, четирима могат да спечелят Турнира на претендентите

Турнирът на претендентите на FIDE 2026 и Женският турнир на претендентките на FIDE 2026 започват тази неделя, 29 март, и са двата най-важни класически турнира на дъска за годината. Всеки от тях ще определи претендент за световната титла – победителите ще се изправят срещу световните шампиони Гукеш Домараджу и Дзю Уъндзюн.

Световният №2 Накамура, най-високо ранкираният участник, разсъждава върху подготовката си, очакванията си за турнира и живота като "млад баща". В първия кръг той ще играе с черните фигури срещу сънародника си Каруана – практика е играчи от една федерация да се срещат в началото, за да се избегнат дори хипотетични съмнения за договорки в по-късните кръгове.

Балансът между тях е 11 победи, 39 ремита и 8 загуби за Накамура – като именно той е последният, който е печелил в класическите им партии.

Накамура пристига в Кипър уверен, въпреки дългата пауза от елитен класически шах. Последното му участие в турнир от най-високо ниво беше на Norway Chess 2025, преди почти година, макар че това не беше последният път, когато е играл класически шах. За да бъде допуснат до турнира, той трябваше да изиграе 40 класически партии за годината, което направи в турнири, които сам нарече „Мики Маус“ – такива, в които е бил категоричен фаворит по рейтинг.

Последният му подготвителен мач срещу ГМ Ауондър Лян миналата седмица – организиран изцяло от Лян, който го спечели – даде възможност на Накамура да „влезе в ритъм“. Той призна, че във втората партия с черните е пропуснал шанс да натисне повече. В крайна сметка обаче заключи: „Може би бях малко извън форма, но се чувствам много добре и мисля, че шансовете ми тук са много добри.“

Колко добри са тези шансове? Накамура отхвърли предположението на Chess.com, че е 40% фаворит – „Това е напълно грешно“, каза той с усмивка. „Няма ясен фаворит“, като сам оцени шансовете си на около 20%. Според него до седем играчи имат шанс да спечелят, в зависимост от развитието на турнира.

Прогнозите се изчисляват чрез модел, който симулира резултатите на база рейтингите и определя вероятностите за всеки участник.

Той добави: „Ако това ще е турнир, в който трябва да спечелиш четири или пет партии без загуба, реално има около четирима играчи, които могат да го направят – аз, Фаби, Праг (Прагананда Рамешбабу) и Синдаров.“

Накамура сравни турнира на претендентите с плейофите в НХЛ, където поставянето няма толкова значение, колкото това да си в играта в последните кръгове. „Важно е просто да си в позиция три-четири кръга преди края и да видиш какво ще стане“, каза той.

Мястото на провеждане – Кипър – предизвика притеснения за сигурността заради войната с Иран. ГМ Конеру Хъмпи изрази опасенията си, оттегли се от женския турнир и беше заменена от ГМ Анна Музичук. Накамура определи оттеглянето ѝ като „жалко“ и каза, че това „донякъде накърнява събитието, когато участва човек, който не се е класирал“.

Той добави, че зад кулисите и други играчи са изразили притеснения и са се водили разговори за преместване на турнира. Рекс Синкфийлд е предложил да го домакинства в Сейнт Луис, а Вадим Розенщайн – в Германия. Въпреки това Накамура каза: „За мен винаги беше ясно, че няма намерение да се мести.“

Той няма оплаквания от самото място, като описа курорта като „много приятен“, условията като добри, а времето – „почти перфектно“, ако се задържи такова.

Семейството на Накамура пътува с него, така че между партиите той ще има подкрепата на съпругата и сина си. За ветерана с десетилетия опит това е ново усещане, като самият той призна, че бащинството му е дало по-широка перспектива за живота.

„Много е важно да имаш перспектива и да се фокусираш върху това, което е най-важно. И мисля, че това ми дава предимство, защото в крайна сметка има неща по-големи от шаха, по-големи от Турнира на претендентите. За повечето играчи тук това е всичко. Това е най-важното нещо в живота им. Така че това ми дава известно психологическо предимство.“

Той не пропусна и леко закачливо изказване: „Все пак получавам триседмична почивка в Кипър, което е повече, отколкото може да каже Непо“, визирайки Ян Непомнящи, който спечели два турнира на претендентите, но не се класира този път.

Накамура ще продължи да прави видео анализи по време на турнира – нещо, което преди беше немислимо за топ играчи, но вече се е превърнало в негова запазена марка. „Нямаше да играя класически шах, ако нямаше да правя анализи“, каза той и добави, че дори би правил такива и за световното първенство, ако се класира.

„В повечето случаи не крия нищо в анализите си. При Турнира на претендентите обаче е малко по-различно, защото можеш да играеш едни и същи дебюти няколко пъти, така че си по-внимателен.“

38-годишният гросмайстор беше попитан дали това може да е последното му участие в турнира на претендентите. Той отговори, че преди обявяването на новия формат на световното първенство би казал с 90% сигурност „да“, но сега има повече неизвестни. Според него шансът това да е последното му участие е около 60–65%.

