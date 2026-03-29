Лапорта: Изглежда, че в Испания съдиите винаги помагат на Реал Мадрид

Жоан Лапорта официално ще встъпи в длъжност в третия си мандаt като президент на Барселона на 1 юли. След като спечели изборите на 23 март, той изчаква момента, в който отново ще поеме юздите на клуба. Междувременно босът отговори на въпроси на “Ел Паис” за предстоящия си мандат, както и за някои деликатни теми от миналото.

Грижите ли се за здравето си?

Не съм маниак. Опитвам се да не прекалявам. Но нормалната дейност те кара да водиш здравословен начин на живот: ходене, мислене. Имаше момент, в който имах високо кръвно, но беше много инцидентно. Сега кръвното ми е нормално и жизнените ми функции са в норма. Чувствам се добре.

Напускането на Меси

Направих това, което трябваше да направя. [...] Лео беше в края на кариерата си и трябваше да се изгради нов отбор. Дали бих искал да изградя новия отбор с помощта на Лео? Да. Опитахме, но не се получи.

Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Случаят “Негрейра“

Винаги съм имал усещането, че трябва да сме много по-добри от останалите, защото съдиите не ни помагат. Тук изглежда, че винаги помагат на Реал Мадрид. Те страдат от „барселонит“, това е очевидно. Сега критикуват, че сме наели някого, който е бил вицепрезидент, докато те са имали президенти на съдийската комисия, свързани с Мадрид.

Флорентино Перес

От доста време (не сме говорили). Откакто той се яви по случая „Негрейра“, отношенията се влошиха. Решихме да напуснем Суперлигата поради липса на смисъл: проектът не се конкретизираше, а ние вече им го бяхме казали. Освен това УЕФА предприемаше мерки за подобряване на устойчивостта на футбола в Европа.

Лапорта с първо интервю след преизбирането: посочи новите приоритети пред Барса, похвали се с постиженията