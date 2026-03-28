Футболистите на Мавритания се нахвърлиха върху екипите на аржентинците

Футболистите на Мавритания заслужиха похвали за играта си срещу Аржентина в контрола в Буенос Айрес, спечелена от световните шампиони с 2:1. Вместо да позволят да бъдат разгромени, африканците се представиха достойно.

След мача обаче, както обикновено се случва в двубоите на южноамериканците, особено ако на терена е бил Лионел Меси, се стигна до борба за фланелките на известните играчи. От снимки и клипчета в социалните мрежи как състезателите на Мавритания са се наредили пред съблекалнята на домакините и чакат. В случая те чакат да получат от екипите на играчите на Лионел Скалони.

После се вижда, че един от тях носи торба, от която започва да вади фланелки на аржентинците. Тук вече съотборниците му започват да дърпат, оглеждайки все пак и на кого е дадената тениска.

Иначе още на терена - в самия край на мача Меси - беше обграден от желаещи да му вземат екипа мавританци

