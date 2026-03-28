  Футболистите на Мавритания се нахвърлиха върху екипите на аржентинците

Футболистите на Мавритания се нахвърлиха върху екипите на аржентинците

  • 28 март 2026 | 20:20
Футболистите на Мавритания заслужиха похвали за играта си срещу Аржентина в контрола в Буенос Айрес, спечелена от световните шампиони с 2:1. Вместо да позволят да бъдат разгромени, африканците се представиха достойно.

След мача обаче, както обикновено се случва в двубоите на южноамериканците, особено ако на терена е бил Лионел Меси, се стигна до борба за фланелките на известните играчи. От снимки и клипчета в социалните мрежи как състезателите на Мавритания са се наредили пред съблекалнята на домакините и чакат. В случая те чакат да получат от екипите на играчите на Лионел Скалони.

После се вижда, че един от тях носи торба, от която започва да вади фланелки на аржентинците. Тук вече съотборниците му започват да дърпат, оглеждайки все пак и на кого е дадената тениска.

Иначе още на терена - в самия край на мача Меси - беше обграден от желаещи да му вземат екипа мавританци

Емилиано Мартинес: Хубаво е, че не играхме срещу Испания, защото щяхме да загубим
Риалити звезда събра погледите по бански

Риалити звезда събра погледите по бански

  • 28 март 2026 | 16:49
  • 2239
  • 3
Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

  • 28 март 2026 | 08:44
  • 7215
  • 3
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 27 март 2026 | 17:18
  • 14171
  • 7
Алена с нова еротична фотосесия

Алена с нова еротична фотосесия

  • 27 март 2026 | 17:16
  • 5810
  • 7
Васил Евтимов стана дядо

Васил Евтимов стана дядо

  • 27 март 2026 | 15:50
  • 4744
  • 2
Авиокомпания провокира Арсенал на рождения ден на Артета

Авиокомпания провокира Арсенал на рождения ден на Артета

  • 26 март 2026 | 19:50
  • 4279
  • 0
Виж всички

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 27204
  • 271
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 15824
  • 21
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 21518
  • 17
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 8744
  • 6
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 6376
  • 7
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 22279
  • 8