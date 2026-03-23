Защитник на Марсилия отпадна от сметките на Аржентина за предстоящите контроли

  • 23 март 2026 | 21:21
Централният защитник Леонардо Балерди получи контузия в неделния мач на Олимпик Марсилия срещу Лил и отпадна от състава на Аржентина за приятелските мачове срещу Мавритания на 27 март и срещу Замбия на 31 март, обявиха от футболната федерация на страната.

На неговото място вече бе извикан Лукас Мартинес Куарта от Ривър Плейт. Балерди получи мускулна травма.

И двете контроли на Аржентина ще се играят на "Бомбонера" в Буенос Айрес, като са част от подготовката на световните шампиони за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, където тимът ще бъде в Група "J" с Алжир, Австрия и Йордания.

Снимки: Gettyimages

