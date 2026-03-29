Какви стратегии можем да очакваме в Гран При на Япония?

През миналата година надпреварата за Гран При на Япония на „Сузука“ включваше само едно спиране в бокса за смяна на гуми, а очакванията са и днес това да се повтори.

Според Пирели най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 53 обиколки на японското трасе е старт със средно твърдите гуми, с които да се изкара първите между 15 и 21 тура, след което да се премине към твърдата смес, с която да се изкара до финала. Съществува и вариантът за по-агресивно началото с меките гуми, но тогава спирането в бокса ще дойде малко по-рано, между обиколки 13 и 19.

Може би най-оптимистичният вариант включва използването на двата по-меки типа гуми, но това ще изисква малко по-консервативно каране от страна на пилотите, за да съхранят ресурса в своите сликове. Има и опция с две спирания в бокса, но надали някой ще заложи на нея, ако няма чрезвичайни обстоятелства като излизане на колата на сигурността във втората половина на дистанцията.

Иначе от гледна точка наличните гуми абсолютно всички пилоти имат по поне един комплект чисто нови средно твърди и твърди гуми. Съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис са единствените, които имат два комплекта нови твърди сликове, тъй като те изобщо не докоснаха тази смес в хода на свободните тренировки на „Сузука“.

Състезанието за Гран При на Япония започва днес в 8:00 часа сутринта българско лятно часово време.

Снимки: Gettyimages