Ансамбълът на България се класира за финал на пет топки на Световната купа в София

Ансамбълът на България се класира за финала на пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в София.

В първия си старт за сезона София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова изиграха отлично композицията си и бяха оценени с 27.950 точки (12.400 трудност, 8.050 артистичност, 7.500 изпълнение). Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева са с първа оценка на пет топки и се класират за финала в понеделник.

Втората позиция до момента е за Германия с 27.050 точки, а третата за Узбекистан с 26.750.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на пето място с 26.600, а световният първенец Япония е девети с 24.300 и отпада от финала.

В надпреварата участват с неутрален статут ансамблите на Русия и на Беларус, които са съответно четвърти с 26.750 и десети с 24.100.

В неделя ансамблите ще изиграят съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България е със стартов номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Утре Световната купа продължава с квалификациите за многобоя при жените, където в първата група от 9:30 часа Стилияна Николова ще покаже композициите си с бухалки и с лента, а Ева Брезалиева ще играе с обръч и с топка в потока, който стартира в 16:50 часа.

В неделния ден ще бъдат излъчени шампионите в многобоя при жените и при ансамблите, а в понеделник са финалите на отделните уреди.