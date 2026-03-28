Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Ансамбълът на България се класира за финал на пет топки на Световната купа в София

Ансамбълът на България се класира за финал на пет топки на Световната купа в София

  • 28 март 2026 | 23:23
  • 312
  • 0
Ансамбълът на България се класира за финал на пет топки на Световната купа в София

Ансамбълът на България се класира за финала на пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в София.

В първия си старт за сезона София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова изиграха отлично композицията си и бяха оценени с 27.950 точки (12.400 трудност, 8.050 артистичност, 7.500 изпълнение). Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева са с първа оценка на пет топки и се класират за финала в понеделник.

Втората позиция до момента е за Германия с 27.050 точки, а третата за Узбекистан с 26.750.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на пето място с 26.600, а световният първенец Япония е девети с 24.300 и отпада от финала.

В надпреварата участват с неутрален статут ансамблите на Русия и на Беларус, които са съответно четвърти с 26.750 и десети с 24.100.

В неделя ансамблите ще изиграят съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България е със стартов номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Утре Световната купа продължава с квалификациите за многобоя при жените, където в първата група от 9:30 часа Стилияна Николова ще покаже композициите си с бухалки и с лента, а Ева Брезалиева ще играе с обръч и с топка в потока, който стартира в 16:50 часа.

В неделния ден ще бъдат излъчени шампионите в многобоя при жените и при ансамблите, а в понеделник са финалите на отделните уреди.

Следвай ни:

Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе откри официално Световната купа в София

Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе откри официално Световната купа в София

  • 28 март 2026 | 15:48
  • 668
  • 0
Стилияна Николова поведе в многобоя след силни изпълнения на топка и на обръч

  • 28 март 2026 | 14:25
  • 4804
  • 2
Невяна Владинова: Нашите са спокойни, не се притесняваме от силната конкуренция

  • 27 март 2026 | 13:36
  • 7652
  • 0
Българките проведоха официална подиум тренировка преди Световната купа

  • 27 март 2026 | 12:47
  • 1565
  • 0
Русия смени индивидуалните състезателки за Световната купа в София

  • 26 март 2026 | 16:12
  • 818
  • 0
София отваря сърцето си за света! Откриване, което ще се помни!

  • 26 март 2026 | 09:26
  • 1075
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 32426
  • 339
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 18042
  • 24
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 23474
  • 18
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 12719
  • 12
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 8937
  • 8
Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 23724
  • 9