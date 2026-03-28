Стилияна Николова поведе в многобоя след силни изпълнения на топка и на обръч

  28 март 2026 | 14:25
Световната и европейска сребърна медалистка за миналата година Стилияна Николова поведе във временното класиране за многобоя при жените на Световната купа по художествена гимнастика в София, след като изигра изключително силно композициите си с топка и с обръч.

Възпитаничката на Валентина Иванова получи за изпълнението си 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение), което е най-високата оценка на този уред до момента. Така Николова със сигурност ще си гарантира място на финала на топка.

На обръч българката също беше безапелационна и съдиите ѝ дадоха 29.600 (13.400, 8.250, 8.200). Така Николова има сбор от 59.450 точки след първите два уреда.

Втора във временното класиране е Алина Харнаско (неутрален статут) с 56.200 (29.000 на обръч и 27.200 на топка), а трета след потоци А и В е Виола Села (Италия) с 55.250 (27.450 и 27.800).

От 14:00 часа е официалното откриване на Световната купа в София. Официален гост е президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе.

От 14:30 часа започва поток С с участието на Ева Брезалиева, която е с девети стартов номер и ще играе първо съчетание с бухалки.

От 19:25 часа ансамблите започват композициите с пет топки, а България в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова играе с номер 2.

За българските гимнастички това е първи официален старт за новия сезон.

Снимки: Startphoto

