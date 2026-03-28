Васил Евтимов: Отиваме в Ботевград за битка за второ място

Отборът на Черно море Тича загуби с 80-82 от Спартак Плевен в мач от 28-ия кръг на Sesame НБЛ, изиграл се тази вечер в зала "Христо Борисов" във Варна, а ето как коментира поражението старши треньорът на "моряците" Васил Евтимов.

“Явно са по-добрият отбор от нас, доказват го тази година. Три мача не можем да победим нито веднъж. За втори път ни побеждават в тази зала, така че явно те са ни черната котка. По-добре играят срещу нас, ние явно не можем да ги победим този сезон. Не знам дали ще играем повече с тях, всичко зависи от плейофите. Най-вероятно няма да играем с тях, ако нещата вървят нормално, не мога да преценя. Но за този мач има двама играчи, които направиха разликата за техния отбор. Това беше Русев, който вкара 4 тройки. Момчето направи феноменален мач днес и Ноел Браун за 17 минути има 17 точки.

Тотална доминация под коша, нито един от моите високи играчи не можа да го спре. Като цяло губим борбата, имаме две важни борби в края, ние не ги хващаме. Вкарвам Алонзо Гафни да хване борбата, №21 на позиция 4 му взима борбата под носа. Явно той днес беше на екскурзия. Като му казах, че трябва да се бори на полувремето имаше 5 борби. Завършва мача с 5 борби, той днес беше на екскурзия. Но не беше само той. Имаше двама играчи, които дойдоха да играят, това бяха Ловеча (б.р. Георги Боянов) и Ламонт Уест, всички други… Но е нормално, по начина по който тренирахме вчера. Днес видяхте концентрацията не беше на ниво. Всичко тръгна от вчерашната тренировка, просто днес се пренесе на мача.

Поздравявам Плевен, победиха ни. Първо място за нас няма да има. Надявам се да играем срещу Балкан за второ място. Отиваме в Ботевград за битка за второ място. Това е.”, заяви Етимов.